70% сообщений в Facebook украинские министры делают в рабочее время

70% сообщений на своих страницах Facebook министры правительства Украины делают в рабочее время. Комитет избирателей Украины провел исследование этой проблемы и обнародовал результаты в соцсети.

В комитете отмечают, что сообщения правительственных чиновников часто касаются не только деятельности их министерств, а и анализа общеполитической ситуации, международных событий, праздничных дат.

Наиболее активные – министр молодежи и спорта Игорь Жданов (83% публикаций), министр экономического развития Степан Кубив (79%), министр обороны Степан Полторак (79%), министр инфраструктуры Владимир Омелян (61%) и министр экологии Остап Семерак (61%).

Комитет считает, что вопрос медийной активности министров в социальных сетях стоит урегулировать путем внесения соответствующих изменений во внутренние документы Кабинета министров и приказов Национального агентства по вопросам государственной службы. Ведь подобная практика существует в большинстве государств Европы.

«В частности, в Великобритании действует специальная инструкция, которая позволяет пользоваться соцсетями в рабочее время, но призывает придерживаться определенных этических правил», - рассказал аналитик Комитета избирателей.

Если британский госслужащий игнорирует эти правила, он получает дисциплинарное наказание, которое может привести к увольнению. При этом такое правило действует независимо от того, публикация размещена на официальной или личной странице, в рабочее или свободное от работы время.