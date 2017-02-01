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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Депутаты Ренийского районного совета выступили против законов Вятровича

Категория: Новости / Политика

На очередной сессии Ренийского районного совета 16 февраля депутаты единогласно приняли обращение к Президенту Украины с просьбой защитить конституционные права граждан на свободный выбор языка общения и оставить в календаре традиционные весенние праздники – 8 Марта, 1 мая и 9 мая.

Депутаты подчеркнули, что в Одесской области проживают представители более ста национальностей, и государство обязано содействовать сохранению их национальной идентичности,  составляющей которой является национальный язык.

 



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