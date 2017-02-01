Судьба Украины или кого убивают санкции?

Василий Васильковский – заслуженный экономист Украины.

Беседу провела Элла Алыбина, аналитик Исследовательского института развития демократии.

- Тема нашей сегодняшней беседы санкции. Давайте обсудим их влияние на экономики разных стран, кто страдает от санкций больше – Россия или страны, которые состояли с ней в тесных экономических связях, в том числе и Украина, до известных событий.

- Прежде чем говорить о влиянии санкций на обе стороны, имеет смысл оценить сегодняшнее положение украинской экономики. Проанализировать цифры.

- Есть ли сегодня критерии по оценке экономики Украины в целом?

- Они, конечно же, есть, но от нас скрывают истинное положение вещей. Недавно международный валютный фонд опубликовал данные по валовому внутреннему продукту для 185 стран мира, среди которых есть данные и по Украине. На середину февраля, а наше государство таких данных не удосужилось предоставить.

- Каковы же эти данные?

- А данные эти неутешительные и вот почему – потому, что один из главных показателей роста экономики в любой стране это экспорт. Так вот, за 2016 год в Украине экспорт обвалили еще на 4.5 миллиарда долларов. И теперь эта цифра составляет всего 33.5 миллиардов долларов. Представьте себе, чтобы такая огромная 43 - миллионная страна с таким потенциалом экспортировала, всего на всего, на 33 миллиарда долларов. Из них, 10% экспортной продукции (3.3 миллиона долларов ) - это подсолнечное масло. Вот до чего мы докатились.

- Политики в нашей стране много говорят о необходимости санкционного давления на Российскую федерацию, представляя это своей победой, каково ваше мнение по этому вопросу?

- В нашей стране только ленивый, не рассуждает о санкциях, остальные все берутся обсуждать этот вопрос, не понимая, что это такое. Практика последних двух лет санкций против России говорит о том, что желаемого эффекта они не дают тем, кто эти санкции применяет.

Хочу привести некоторые цифры, в доказательство того, почему санкции эти, прежде всего, бьют не по России, а по странам, которые под американским давлением втянулись в эту авантюру.

Так вот, ВВП у американцев за 2016 год вырос на 600 миллиардов долларов и достиг, впервые, 18.5 триллионов долларов. В Китае, который не втягивается в эти санкции, ВВП вырос на 400 миллиардов и достиг 11 триллионов 400 миллиардов долларов. А те государства, которые позволили себя втянуть в эти санкции, в частности Германия, Франция и Италия, понесли самые большие потери. Потому, что это всемирно интегрированные крупные экономики. Так вот за 2015 год Германия потеряла 516 миллиардов долларов ВВП, Франция 412 миллиардов, а Италия – 326. Если это все сложить – это выйдет где-то триллион и 250 миллиардов. Это равняется размеру ВВП одной из крупнейшей страны Европы – Испании например.

А что потеряла Россия в результате этих санкци?

- Эксперты мирового уровня, в том числе эксперты европейского союза, посчитали, что Российская федерация, меньше всех теряет от этих санкций, потому что ее основные потери от падения цен на газ и нефть.

Последние статистические публикации МВФ, однозначно демонстрируют, что потери несет не только Россия, а все страны, которые занимаются добычей нефти и газа. Вот, в частности, Азербайджан – маленькая страна, но она добывает нефть и газ. Они за год из 54-х млрд. долларов своего ВВП потеряли 19 млрд. Голландия (или Нидерланды) потеряли 100 млрд. долларов из своего ВВП. Норвегия и ОАЭ – все понесли серьезные потери.

Все эксперты считают, что Россия потеряла на санкциях порядка 10%, а остальные 90% потерь - на ценах на нефть и газ. Динамика цен на нефть в прошедшем году демонстрировала падение до уровня 33-35 долларов за баррель, сейчас же цена поднялась до 55 -56 долларов, что заметно улучшает экономическую ситуацию в России.

Меня это просто поражает – все, кому не лень пиарятся, на антироссийских санкциях, народные депутаты, бывшие президенты и рассказывают – мы санкциями задавим Россию. Мы этими санкциями задавили, прежде всего, себя! Еще скажу – у нас отрицательное сальдо внешней торговли и отрицательное сальдо очень серьезное – за прошлый год минус 6.8 млрд. долларов. Мы по импорту получаем больше, чем экспортируем. Но это еще не все. Смотрите, что происходит, Германия, в прошлом году ввезла товара в Украину на 2 млрд. 800 млн. долларов больше, чем мы экспортировали в Германию. Следующая Франция – добавила нам минус 1 млрд. Эти страны воспользовались открытием наших рынков и ничего не предложили взамен.

Как не удивительно, у нас вторая страна была по экспорту – это Китай, где самое большее мы экспортировали, после России, отрицательное сальдо в прошлом году было 2 млрд. 800 млн. дол. И теперь я просмотрел статистику стран, начиная со Швейцарии, а это и Австрия, Бельгия, ну я сказал Германия, Франция, Италия – со всеми этими странами торговый баланс отрицательный. Литва, оказывается, в прошлом году ввезла на 490 млн. товаров, а мы экспортировали туда на 220. Отрицательное сальдо там 230-240 млн. долларов. И это маленькая Литва! Вот и ответ, почему бывшая советская партноменклатурщица Грибаускайте, ездит к нам как на работу. Она просто продвигает интересы своей страны, делая нас беднее.

Пример Беларуси тоже показателен. Небольшая страна, поставила нам товаров на 1 млрд. 900 млн. долларов больше, чем мы экспортировали в эту страну. Вот результат санкций. А раз нет экспорта – нет валюты. Вот основная причина инфляции и девальвации нашей гривны. Реально экономика не растет. Нищета в стране, все усугубляется, пенсионная реформа не помогает экономике, а вредит ей, доводит до полного ее развала!

- Есть такое мнение, что политика – это концентрированная экономика, вне всякого сомнения, санкции в отношении России – это сугубо политическое решение.

- Абсолютно верно, современная война – гибридная война, то есть предполагает нанесение ущерба противнику по всем фронтам: информационном, военном и экономическом. Экономические санкции это и есть элемент такой гибридной войны.

- Как вы считаете, возьмет ли верх здравый смысл над политическими амбициями ряда стран, ряда мировых лидеров…

- Самое главное, как будет обстоять дела со здравым смыслом у наших лидеров! Пока я не могу его заметить в их действиях.

- Почему, на ваш взгляд, украинское правительство так активно выступает за санкции в отношении России?

- Сегодня наше правительство не заинтересовано в отмене этих санкций, по одной простой причине, в этом случае придется заниматься конкретным делом по восстановлению работы предприятий, развивать инфраструктурные проекты. А тут может проявиться их тотальная организационная импотенция, что они попросту не в состоянии организовать производственный процесс!

Украина стала страной заробитчан. Наши люди, которые уехали на заработки в Польшу, Россию и другие страны прислали своим семьям в прошлом году иностранной валюты 8,5 млрд. долларов. Таким образом, они спасли от неминуемого краха нашу гривну, курс остановился на отметке 27-28 грн, а так бы он взлетел до 30-35 грн, а может и до 40 грн. Нацбанк на межбанке торгует этой валютой и хоть как-то сводит концы с концами.

Другой причиной, почему правительство не заинтересовано в отмене санкций против России, является то что, чем больше людей выйдет на заработки из страны, тем им спокойнее. Сразу два зайца убиваются – безработица понижается за счет разъехавшихся сограждан. Они же спасают украинскую национальную валюту и содержат свои семьи, оставшиеся в Украине, снимая тем самым, социальное напряжение. И заметьте, ничего для этого делать не надо! Главное не забывай раздувать антироссийскую истерию в средствах массовой дезинформации.

- К какому результату может привести сложившаяся ситуация?

- Эти санкции приведут к тому, что у нас через 5 лет некому будет трудиться. У нас будет страна пенсионеров, у которых не будет пенсий. Государственные наперсточники в официальных статистических сводках занижают инфляцию, завышают ВВП, все делается для того, чтобы не платить по социальным обязательствам правительства и клянчить бесконечные подачки от МВФ. Никто не думает о будущем!

- От кого должна исходить инициатива отмены санкций: от европейских партнеров Украины, от самого украинского правительства, либо все-таки от наших заокеанских партнеров?

- Я думаю, что главный игрок в этом вопросе, конечно, США. Обама затевал эту авантюру с санкциями против России, теперь администрации Обамы нет в Белом доме. Мне кажется, к власти в Соединенных штатах пришло, более прагматичное руководство. Вы знаете, что они объявили программу сворачивания проекта глобализация, а наши недоумки, все тянут нас в трещащий по швам Европейский союз. Между тем Трамп однозначно заявил: «Мне глобальные системы не нужны, страна Америка должна быть для американцев», поэтому все производство, которое вынесено было, за пределы страны немедленно необходимо вернуть. Он даже дает налоговые льготы для внутреннего производителя.

Глобализация выгодна только нескольким странам таким, как Германия, Франция. Украина для этих стран рынок сбыта, поэтому они и держат нас на поводке, что говорят: «мы вам будем санкции продлевать», а тем самым открыли для себя рынок Украины. Теперь их товары беспрепятственно хлынули в нашу страну.

Премьер-министр Венгрии Орбан заявил, 2 февраля этого года, что «санкции нанесли маленькой Венгрии с населением в 10 млн. урон за прошедший год – 6.5 млрд. долларов. Как вы думаете, это понравится венгерскому народу? Я думаю, что нет. Французам, немцам и итальянцам это тоже вряд ли понравится. За один год Германия и Франция потерли по 7 тыс. долларов на человека в структуре валового продукта.

Поэтому, как только Америка реально запустит процедуру антиглобализации, мы окажемся не в тренде. У нас остается очень мало времени на перестройку. Нам надо не в политику играться, а заниматься серьезными экономическими реформами. У нас развалена полностью экономика, развалено машиностроение, у нас уже нет самолетостроения, судостроения, мы потеряли, электронную промышленность, ракетную – то есть те отрасли, которые дают реальный прирост ВВП, своей высокой добавленной стоимостью. Мы же, как слабоумные переключились на сельское хозяйство. Слова Байдена «великая сельскохозяйственная держава» сказанные в адрес Украины, звучат как насмешка. Последними великими сельскохозяйственными державами в истории человечества были Древний Египет, Урарту и Вавилон, ни какой другой великой сельскохозяйственной державы в более позднюю эпоху, история не знает. Сегодня великой может быть только постиндустриальная держава с развитым реальным сектором экономики.

Приведу несколько цифр для сравнения. Страна, которая имеет в составе ВВП больше 15% в сельское хозяйство – это страна изгой. В Америке, например, доля сельского хозяйства в ВВП страны составляет - 1.4%. Все остальное - высокие технологии, банковская система и другие. В Европе всей – 1.6 %. У нас точных данных по Украине нет, но это где то порядка 18- 20 % - это катастрофа!

- Как вы прокомментируете эпопею с вывозом леса кругляка?

- В результате проевропейской пропаганды у наших людей сформировалось идеалистическое представление о наших европейских партнерах. На самом деле это циничные дельцы, которых интересует только собственная прибыль и им наплевать, что страна превращается в голую пустыню.

- Что нужно сделать в первую очередь для спасения нашей страны?

- Нынешнее правительство, нынешняя Верховная Рада, а у нас парламентско-президентская республика, если помните! Нам надо немедленно в этом году провести досрочные парламентские выборы, переформатировать власть, поскольку по Конституции, законодательный орган – это Верховная Рада! Перезагруженная Верховная рада должна сформировать новое правительство. Должна быть сформулирована новая внешняя и внутренняя политика, которая будет обязательной и для Президента. Повторюсь, без переформатирования власти, опыт трех лет показывает, нас ждет пропасть!

- Как скоро Украина сможет восстановить свою экономику в результате отмены санкций против РФ?

- Отмена санкций это лишь часть дела. Без грамотных усилий по переформатированию власти с нашей стороны нам ничего не поможет. А экономика восстановится довольно скоро, если наши действия будут опираться на здравый смысл в отношениях со всеми соседями, в ом числе и с северным соседом. Об этом нельзя забывать. Экономика – это главный двигатель прогресса человечества, главный двигатель социального развития и благополучия нашей страны.