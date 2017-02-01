В Одессе малообеспеченным одесситам назначают субсидии, а переселенцам – социальные выплаты

По решению комиссии департамента труда и социальной политики назначена жилищная субсидия в порядке исключения еще 788 одесситам, а 575 переселенцам – социальная выплата.

16 февраля 2017 года прошло очередное заседание комиссии по рассмотрению заявлений по назначению населению субсидий для возмещения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретения сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива в отдельных случаях, предоставлению льгот за фактическим местом проживания и назначению (восстановлению) социальных выплат внутренне перемещенным лицам.

Рассмотрено 796 заявлений одесситов по назначению жилищной субсидии и 657 заявлений по вопросам назначения (восстановления) социальных выплат внутренне перемещенным лицам. По 788 и 575 заявлениям соответственно было принято положительное решение.

По решению комиссии с начала года дополнительно 1562 семьи получат государственную помощь по оплате за жилищно-коммунальные услуги в порядке исключения, а 1997 внутренне перемещенным лицам назначено (восстановлено) социальные выплаты.