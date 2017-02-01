В Одессе проводят ремонт детской поликлиники

В Киевском районе Одессы начат капитальный ремонт здания детской поликлиники №6 по ул. Академика Филатова.

В Одессе начат капитальный ремонт здания детской городской поликлиники №6, расположенного вблизи площади Толбухина (ул. Академика Филатова, 7-а). Здесь обслуживаются около 17 тысяч детей, проживающих в Киевском районе.

Ремонт проводится за счет средств городского бюджета Одессы управлением капитального строительства Одесского горсовета.

В детской поликлинике проводятся: замена всех оконных пакетов на современные энергосберегающие, монтаж внутренних гипсокартонных перегородок, штукатурно-малярные работы, установка подвесных потолков со встроенной системой освещения, замена инженерно-технических коммуникаций.

На время ремонтных работ врачи педиатрических отделений поликлиники переведены и проводят прием по адресу: ул. Академика Глушко, 32-а. Для вызова на дом участковых врачей-педиатров продолжает работать прежний номер телефона регистратуры: 765-93-90.

После завершения капремонта Одесса получит еще одну обновленную детскую поликлинику современного уровня, оснащенную новым медицинским оборудованием. Ранее в Одессе было построено новое здание для детской городской поликлиники №2 в Суворовском районе, а также полностью отремонтирована детская городская поликлиника №7 в Малиновском районе.