Тем временем в Облсовете ищут бомбу

В здании ищут бомбу.

Одесский облсоветСегодня в здании Одесского облсовета должна была пройти выездная сессия депутатов поселкового совета Затоки. Решение о проведении ее в административном здании облсовета было принято в связи с ожидаемыми провокациями в самом поселке Затока.

Однако проведению сессии помешало анонимное сообщение в правоохранительные органы о том, что здание Облсовета заминировано. Несколько десятков полицейских оцепили здание и эвакуировали людей. Команда взрывотехников обследует помещение на предмет взрывоопасных веществ.



