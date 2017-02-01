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  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

Тем временем в Облсовете ищут бомбу

Категория: Новости / Происшествия

В здании ищут бомбу.

Одесский облсоветСегодня в здании Одесского облсовета должна была пройти выездная сессия депутатов поселкового совета Затоки. Решение о проведении ее в административном здании облсовета было принято в связи с ожидаемыми провокациями в самом поселке Затока.
Однако проведению сессии помешало анонимное сообщение в правоохранительные органы о том, что здание Облсовета заминировано. Несколько десятков полицейских оцепили здание и эвакуировали людей. Команда взрывотехников обследует помещение на предмет взрывоопасных веществ.


Источник: Одесская жизнь



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