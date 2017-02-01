Губернатор Максим Степанов призвал готовиться к ограничениям расходов электроэнергии

Как он отметил ан совещании в областной администрации, «…ограничение поступлений угля может сказаться и на одесском регионе» и поэтому необходимо заранее подготовиться, чтобы не допустить возникновения каких-либо чрезвычайных ситуаций.

Однако, по данным руководства «Одессаоблэнерго», о каких-либо плановых отключениях речь пока не идет. И оптимизация расходов будет касаться прежде всего предприятий.

В то же время, по словам руководителя «Одессаоблэнерго» Александра Ниверчука, на всякий случай уже подготовлены все виды графиков отключений. И в случае острой необходимости, они будут вводиться по указанию диспетчера «Укрэнерго».

Напомним, что министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик призвал в целях экономии оптимизировать промышленные расходы электроэнергии, для чего наиболее энергозатратные производства могут быть переведены в ночной режим работы.

Что же касается населения, то прока министр только рекомендовал перераспределить расход электричества, в частности, включать стиральные машины и бойлеры либо до 10 часов, либо после 21 часа. Также его словам, сейчас правительство принимает ряд мер, которые позволяют сэкономить 3,5 млн тонн антрацитового угля. В частности, отметил Насалик, проекты в гидроэнергетике позволили сэкономить 400 тыс. тонн угля группы А. Также благодаря линии электропередач от Ровенской АЭС до подстанции «Киевская» экономия составила 1,4 млн тонн угля, перевод двух блоков Змиевской ТЭС на уголь газовой группы позволит экономить дополнительно 1,3 млн тонн антрацита. Кроме того, планируется перевод блоков Трипольской ТЭС с антрацитового на газовый уголь.