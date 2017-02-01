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  • Дата: Вчера, 19:30
Вчера, 19:30

Сегодня состоялось торжественное открытие проекта «Недели Добрых Дел» (фото)

Категория: Новости / История и культура


Сегодня состоялось торжественное открытие проекта «Недели Добрых Дел» (фото)

С 19 февраля по 9 апреля 2017 года по инициативе и при поддержке Международной студенческой организации «Гилель» в крупнейших городах Украины уже в седьмой раз пройдет Всеукраинский благотворительный проект «Недели Добрых Дел».

В Одессе проект действует при поддержке Одесского Городского совета и работает на основе распоряжения Одесского городского головы, при поддержке всех городских служб.

Оргкомитет проекта, а также основные организации, которые принимали в нем участие, предоставят отчет о прошедших шести «Неделях Добрых Дел», а также проанонсируют планы на семь «Недель Добрых Дел» этого года.

Галерея

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Сегодня состоялось торжественное открытие проекта «Недели Добрых Дел» (фото)
Сегодня состоялось торжественное открытие проекта «Недели Добрых Дел» (фото)
Сегодня состоялось торжественное открытие проекта «Недели Добрых Дел» (фото)
Сегодня состоялось торжественное открытие проекта «Недели Добрых Дел» (фото)
Сегодня состоялось торжественное открытие проекта «Недели Добрых Дел» (фото)
Сегодня состоялось торжественное открытие проекта «Недели Добрых Дел» (фото)
Сегодня состоялось торжественное открытие проекта «Недели Добрых Дел» (фото)
Сегодня состоялось торжественное открытие проекта «Недели Добрых Дел» (фото)
Сегодня состоялось торжественное открытие проекта «Недели Добрых Дел» (фото)
Сегодня состоялось торжественное открытие проекта «Недели Добрых Дел» (фото)
Сегодня состоялось торжественное открытие проекта «Недели Добрых Дел» (фото)
Сегодня состоялось торжественное открытие проекта «Недели Добрых Дел» (фото)
Сегодня состоялось торжественное открытие проекта «Недели Добрых Дел» (фото)
Сегодня состоялось торжественное открытие проекта «Недели Добрых Дел» (фото)
Сегодня состоялось торжественное открытие проекта «Недели Добрых Дел» (фото)
Сегодня состоялось торжественное открытие проекта «Недели Добрых Дел» (фото)
Сегодня состоялось торжественное открытие проекта «Недели Добрых Дел» (фото)
Сегодня состоялось торжественное открытие проекта «Недели Добрых Дел» (фото)
Сегодня состоялось торжественное открытие проекта «Недели Добрых Дел» (фото)
Сегодня состоялось торжественное открытие проекта «Недели Добрых Дел» (фото)
Сегодня состоялось торжественное открытие проекта «Недели Добрых Дел» (фото)
Сегодня состоялось торжественное открытие проекта «Недели Добрых Дел» (фото)
Сегодня состоялось торжественное открытие проекта «Недели Добрых Дел» (фото)
Сегодня состоялось торжественное открытие проекта «Недели Добрых Дел» (фото)
Сегодня состоялось торжественное открытие проекта «Недели Добрых Дел» (фото)
Сегодня состоялось торжественное открытие проекта «Недели Добрых Дел» (фото)
Сегодня состоялось торжественное открытие проекта «Недели Добрых Дел» (фото)
Сегодня состоялось торжественное открытие проекта «Недели Добрых Дел» (фото)
Сегодня состоялось торжественное открытие проекта «Недели Добрых Дел» (фото)
Сегодня состоялось торжественное открытие проекта «Недели Добрых Дел» (фото)
Сегодня состоялось торжественное открытие проекта «Недели Добрых Дел» (фото)
Сегодня состоялось торжественное открытие проекта «Недели Добрых Дел» (фото)
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