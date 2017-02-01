Сегодня состоялось торжественное открытие проекта «Недели Добрых Дел» (фото)

С 19 февраля по 9 апреля 2017 года по инициативе и при поддержке Международной студенческой организации «Гилель» в крупнейших городах Украины уже в седьмой раз пройдет Всеукраинский благотворительный проект «Недели Добрых Дел».

В Одессе проект действует при поддержке Одесского Городского совета и работает на основе распоряжения Одесского городского головы, при поддержке всех городских служб.

Оргкомитет проекта, а также основные организации, которые принимали в нем участие, предоставят отчет о прошедших шести «Неделях Добрых Дел», а также проанонсируют планы на семь «Недель Добрых Дел» этого года.