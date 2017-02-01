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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

Серьезное ДТП со смертельным исходом произошло сегодня на улице Малиновского

Категория: Новости


Серьезное ДТП со смертельным исходом произошло сегодня на улице Малиновского

По информации пресс-службы патрульной полиции, около часу ночи на углу улиц Малиновского и Гайдара водитель «Субару» не справился с управлением и автомобиль на большой скорости слетел с дороги и врезался в дерево.

В результате водитель автомобиля погиб, а двое пассажиров получили серьезные травмы и были госпитализированы. И, поскольку основной удар пришелся именно на место водителя, по предварительной информации, их жизнь вне опасности.

Что стало причиной трагедии, пока неизвестно. Как, собственно и то, находился ли водитель в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

По словам руководителя пресс-службы Аллы Марченко, поскольку водитель погиб, ответы на эти вопросы дадут медики только после совершения всех необходимых исследований.



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