Серьезное ДТП со смертельным исходом произошло сегодня на улице Малиновского

По информации пресс-службы патрульной полиции, около часу ночи на углу улиц Малиновского и Гайдара водитель «Субару» не справился с управлением и автомобиль на большой скорости слетел с дороги и врезался в дерево.

В результате водитель автомобиля погиб, а двое пассажиров получили серьезные травмы и были госпитализирован ы. И, поскольку основной удар пришелся именно на место водителя, по предварительной информации, их жизнь вне опасности.

Что стало причиной трагедии, пока неизвестно. Как, собственно и то, находился ли водитель в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

По словам руководителя пресс-службы Аллы Марченко, поскольку водитель погиб, ответы на эти вопросы дадут медики только после совершения всех необходимых исследований.