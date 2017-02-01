Хотят ли украинцы в НАТО? И хочет ли НАТО Украину?

Президент Украины Петр Порошенко в интервью немецким журналистам заявил о необходимости проведения Всеукраинского референдума по вопросу вступления Украины в НАТО. А на днях спикер Верховной Рады Андрей Парубий поддержал эту идею. Аналитики усматривают в этом пиар-ход, направленный на мобилизацию электората Петра Порошенко.

Власти намерены разделить Украину на своих симпатиков и противников. Известно, что западная и центральная Украина поддерживают Петра Порошенко, а юг и восток страны, как правило, высказываются в пользу оппозиционного блока. Намерение провести референдум может свидетельствовать и о готовности официальных властей к досрочным парламентским выборам. Поскольку в правящей коалиции, в которую входят фракция Блока Петра Порошенко и фракция Народного Фронта, де-факто давно нет необходимых для принятия решений 226 голосов. А тут еще народный депутат Юрий Бублик заявил о своем несогласии с политикой официального Киева и о том, что в ближайшее время коалицию покинут около десяти народных депутатов. И тогда Андрей Парубий не сможет дальше скрывать происходящие в правящем большинстве изменения.

В 2008 году Украина уже была довольно близка к вступлению в Североатлантический блок. В политическом истеблишменте Украины есть люди, которые уже направляли заявку о приеме в НАТО, которую под давлением общественности пришлось отзывать. Напомним, что этим «отличились» тогдашние глава Верховной Рады Арсений Яценюк и премьер-министр Юлия Тимошенко. Но в то время за вступление Украины в НАТО, по опросам социологов, выступало не более 15% населения страны. И только за последние несколько лет ситуация резко изменилась. Украина официально стала безблоковым государством, но под влиянием пропаганды сегодня уровень поддержки планов страны вступить в НАТО значительно увеличился.

Президент Украины Петр Порошенко имел возможность подать заявку на вступление в НАТО еще год назад во время саммита НАТО – Украина в Варшаве. Порошенко провозгласил, что Вооруженные силы Украины должны соответствовать стандартам Североатлантического альянса к 2020 году. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг весьма прохладно отреагировал на это.

Мы знаем, что и в Евросоюз Украина хотела бы вступить, да вот европейцы скептически относятся в этому. Даже обещанный безвизовый режим, несмотря на выполнение всех условий ЕС, нашей стране может быть предоставлен не ранее, чем в апреле 2017 года. Хотя и этот срок может оказаться весьма условным.

Нельзя сказать, что Украина не готовится к вступлению в Североатлантический альянс. К примеру, в прошлом году проведен ряд командно-штабных учений с форсированием крупных рек и выбросом воздушных десантов, совершением многокилометровых маршей. А в Одессе и на полигоне Широкий Лан состоялись военно-морские маневры с участием войск стран НАТО. Наконец, в 2016 году Вооруженные силы Украины осуществили пуски зенитных ракет собственного производства, против чего резко выступала Россия. Но Президент Украины Петр Порошенко не отменил запланированные пуски ракет, которые можно применять также по морским и сухопутным целям. Пуски прошли удачно. Но в то же время до натовских стандартов нашим военным еще далеко. Недаром радикалы из партии Олега Ляшко, а также народные депутаты Семен Семенченко, Андрей Терещук и другие даже летали в Вашингтон, надеясь выпросить у американцев летальное оружие для борьбы с российскими агрессорами на Донбассе. Попытка не удалась. Хотя украинские эмиссары заручились поддержкой американских сенаторов-республиканцев. И теперь остается только надеяться на поддержку американского Президента Дональда Трампа, с которым Президент Петр Порошенко на днях имел телефонную беседу. Однако ранее Трамп беседовал по телефону с российским Президентом Владимиром Путиным. И неизвестно, в какую сторону склонятся его симпатии.

Президент США Дональд Трамп уже успел заявить о необходимости европейским странам сократить расходы на финансирование блока

НАТО. И о том, что они должны за свой счет заботиться о своей безопасности. Однако заявки стран Североатлантического альянса о выделении им натовских подразделений все же выполняются. К примеру, в Литву и Эстонию на днях прибыли танки бундесвера и американские десантники.

Такой же защиты своих границ хотела бы и Украина. Но в отличие от нее, Литва, Польша и Эстония не имеют на своих кордонах военных конфликтов. Хотя в Верховной Раде звучат уже инициативы об отказе от нормандского формата переговоров и обращении к странам, выступившим гарантами Будапештского соглашения о добровольном отказе Украины от ядерного оружия. Как известно, защиту нашей стране в этом случае гарантировали США, Великобритания, Китай и Россия.

Украина могла бы восстановить свое ядерное оружие, поскольку обладает необходимым для этого потенциалом. Но для этого потребуются огромные расходы, что в нынешней экономической ситуации для нашей страны весьма проблематично. Вместе с тем Украина остается одним из крупнейших торговцев оружием. «Укрспецэкспорт» на сегодня имеет большие контракты с Тайландом и другими азиатскими странами, но, как ни парадоксально, не может в достаточной степени обеспечить современным вооружением свою армию.

На последнем заседании Совета Национальной обороны и безопасности остро стоял вопрос – заказать один танк «Оплот» или же выделить средства на модернизацию десятка танков Т-80. Президент Украины Петр Порошенко настоял на последнем. Поскольку изготовление одного «Оплота» потребовало бы примерно девяти месяцев. Тогда как глубокая модернизация Т-80 может быть выполнена всего за пару месяцев. Поэтому понятно, что наш Президент предпочел получить танковую роту вместо одного танка, пусть и самого современного. В любом случае бронированные машины на поле боя могут существовать не слишком долго, будь то даже немецкий «Леопард» или американский «Абрамс».

Если стремиться к стандартам НАТО, то следует учесть, что вооруженные силы Североатлантического альянса давно имеют специализацию. Так, Польша готовит десантников и моряков, Венгрия и Словакия понтонеров, Германия – танкистов. Авиация же сильнее всего развита в США. И вряд ли Украине стоит стремиться соответствовать всем стандартам НАТО. Хотя наша транспортная авиация и боевые вертолеты вполне им соответствуют.

Словом, наша армия, может быть, и будет готова к намеченному Петром Порошенко сроку – 2020 году. Но поддержат ли украинцы желание своего Президента вступить в НАТО? И захочет ли Североатлантический альянс иметь в своем составе страну, где уже 3 года не утихает военный конфликт?