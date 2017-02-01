Турецкого султана Сулеймана Великолепного и Роксолану хотят «поселить» в Херсоне А за какие заслуги, разве что за впечатления от сериалов?

Путь в неволю

Писатели и поэты многих веков обращаются к необычной женщине – Роксолане, которая в условиях строжайшего мусульманского государства, каковым была Османская империя времен Сулеймана Великолепного, смогла практически править страной. Она поражала иностранных послов и представителей зарубежных правительств тем, что вела с ними переговоры на равных, причем на многих языках и без паранджи, что в условиях мусульманской страны считалось большим нарушением правил поведения женщины. Откуда же появилась власть у вчерашней пленницы, которую привезли с невольничего рынка в гарем султана?

Над этой загадкой ломали себе головы многие историки, но большинство склоняются к тому, что молодая красавица просто очаровала Султана Великолепного своей красотой и умом.

Эта рыжеволосая девушка попала в султанский гарем со стамбульского базара, где велась бойкая продажа очередной партии пленных женщин, захваченных в Украине. В то время на украинские земли татары совершали частые набеги, грабили села и города, увозили пленных. В одном из таких набегов в числе других девушек попала в плен Анастасия Лисовская, дочь местного священника из Рогатино, который в то время находился под покровительством Польши.

Очередную партию пленниц, по всей вероятности, отправляли судном из Аккермана (нынешний Белгород-Днестровский), так как путь по низовью Днепра был опасным. В то время здесь действовали отряды украинских казаков, которые могли отбить невольниц. Поэтому, путь по Дунаю был менее опасным.

Судно благополучно прибыло в Стамбул и начался торг пленными женщинами. На невольничий рынок пришел и главный визирь Ибрагим-паша. Он то и обратил внимание на украинскую девушку, которая поразила его необычной красотой. Визирь решил ее подарить султану. Так Роксолана пополнила многочисленный гарем султана.

В гареме главное – выжить

Попав в гарем, Роксолана поняла, что здесь особые условия жизни. Каждая девушка должна уметь многое делать, чтобы выжить. Ведь в гареме существовало полное недоверие к окружающим, нередко случались тайные убийства. Руководила гаремом мать султана. В ее задачу входило подготовить каждую девушку к брачной ночи с султаном. А это длительный период. И каждая девушка, прежде чем попасть в постель султана должна была пройти пять ступеней подготовки, пока наставница не будет убеждена, что претендентка к брачной ночи с султаном уже готова. За это время ее обучают танцам, пению, ласкам и прочим женским хитростям любви.

Трудно сказать, сколько времени пришлось бы ждать Роксолане пока мать-наставница решит, что рыжеволосая украинская красавица готова к встрече с султаном. Вот почему девушка решила действовать. Как утверждают историки султанского двора, Роксолана, чтобы ускорить приближение свидания с султаном прибегла к дерзкому и очень рискованному шагу. Однажды, когда перед султаном Сулейманом проходил концерт наложниц, к ним вбежала Роксолана. Оттолкнув, танцующую девушку она начала петь украинскую песню. Это была неслыханная дерзость с ее стороны. За такой поступок полагалась неминуемая смерть. И евнухи уже приготовили шелковый шнурок для экзекуции, чтобы наказать нарушительницу. Но Сулейман остановил всех, внимательно выслушал девушку и бросил ей платок – знак того, что он ее ждет в своей спальне. Так началось восхождение украинской женщины на «олимп» османской империи.

Чем Роксалана очаровала султана? Очевидно в ней сочетался целый комплекс положительных черт, импонировавших ему. Султану, например, очень понравилось то, что Роксолана попросила разрешения посещать его библиотеку. Такого интереса прежде никто из женщин гарема не проявлял. О том, что султан был по-настоящему очарован своей супругой, свидетельствует факт, что он прожил с ней 40 лет, и даже распустил гарем, а это говорит о многом. Он в своей супруге души не чаял. Он ее обожествлял и допускал к управлению своей империей.

Роксолана родила четырех сыновей и дочь. И здесь перед ней встает вопрос, как сохранить своих детей. Ведь у Сулеймана уже был сын Мустафа от жены-чеченки. Он, как старший сын, по законам султанского двора, являлся прямым наследником султана. В османской империи действовало правило: после восхождения на престол нового султана все возможные претенденты уничтожались, чтобы избежать переворотов и выступлений. Вот тогда-то Роксолана и задумалась, как спасти своих детей? И у нее созрел план, дерзкий, кровавый план, но другого выхода у нее не было.

Прежде всего, ей надо было знать, чем занимается и что планирует делать главный визирь и наставник наследника. С этой целью она отдает свою двенадцатилетнюю дочь замуж за 50-летнего визиря, чтобы вовремя собирать сведения о его планах. Однажды Роксолана сообщает султану, что его сын и визирь готовят переворот, чтобы захватить власть. «Сведения» любимой супруги подействовали. Визиря схватили и посадили в тюрьму. После длительных пыток ему отрубили голову. А с сыном – наследником поступили иначе: проливать священную кровь было нельзя, и его удавили шелковым шнуром.

То, что Сулейман так слушался свою супругу, возмущало его мать. Но она вскоре умерла. Никто не мог сказать, умерла ли она своей смертью, или с помощью Роксоланы. Так любимица султана сохранила своих детей и осталась верной вершителю судеб Османской империи.

А была ли Роксолана защитницей Украины?

У наших читателей возможно, возникнет вопрос: почему мы вдруг завели разговор о Роксолане?

Поводом для этого послужило появившееся на сайте Херсонского городского головы сообщение о том, что к нему обратились представители турецкой общины, проживающие в городе, с предложением установить скульптурную композицию «Сулейман Великолепный и Роксолана» на центральной улице города. Одной из причин необходимости такой скульптурной композиции называлась та, что Роксолана якобы была защитницей Украины.

А была ли она такой защитницей на самом деле? Обратимся к истории того времени и поведению самой героини.

Попав в султанский гарем, Роксолана, очевидно имея врожденный талант борьбы за выживание, сделала все, чтобы быть первой женой Сулеймана. И это ей удалось. Она без колебаний приняла ислам. Отреклась от православной веры, практически забыла свою родину. Затем, «утонув» в султанской роскоши, она уже мало думала о своих украинских земляках, если она вообще помнила о них.

А то, что во время ее пребывания замужем за султаном набегов на Украину со стороны исламской империи стало меньше, то в этом заслуга не Роксоланы, а, скорее, казаков, их героическому сопротивлению. В то время казаки начали создавать отряды для защиты от татарских и ногайских набегов на украинские земли. Одним из основных организаторов создания массового сопротивления Османской империи и их пособникам стал волынский князь из рода Рюрика и Гедимина – Дмитрий Вишневецкий. Когда в 1550 году его избрали Каневским и Черкасским старостой, он предпринял все, чтобы уберечь свои земли от вторжения крымских орд. Однажды он побывал в Турции. Здесь он внимательно изучил военную мощь своего потенциального врага. Османская военная мощь не испугала украинского воина, а наоборот, лишь укрепила его веру в необходимость сопротивления султанский армии.

У него созрела идея объединения европейских стран для общей борьбы с османской Турцией и освобождения от ее ига. Но он решил, прежде всего, создать в своей стране мощную армию за счет объединения разрозненных казацких ватаг. Ему удалось создать на острове Малая Хортица первую Запорожскую Сечь. Именно отсюда он совершал походы к низовью Днепра, где нападал на турецкие крепости. А затем, заручившись поддержкой донских казаков, заблокировал город Азов, который был важным городом для Османской империи. Чтобы снять блокаду Азова Сулейману пришлось отправить туда мощную армию и флот. А сам Вишневецкий был объявлен врагом Османской империи.

Эти действия Дмитрия Вишневецкого и приостановили турецкие и татарские набеги на украинские земли. К сожалению, героические действия Вишневецкого, которого народ назвал Байдой, были прерваны злодейским предательством молдавского господаря Штефана Томша, который в 1564 году пленил народного героя и передал туркам. Там он предстал перед султанским судом. Сулейман предложил Вишневецкому принять ислам и получить важный пост в армии.

Однако украинский Байда отказался предать свой народ и свою веру. Тогда ему определили жестокую смерть. Его подвесили за ребро, и он провисел так трое суток. Все это время он пел псалмы, проклинал султана и мусульманскую веру. Один из турецких охранников не выдержал всего этого и застрелил князя из лука.

Такова героическая и трагическая судьба национального героя времен Роксоланы. Именно такие национальные герои, которые до смерти оставались верны и преданы украинскому народу и православной вере, достойны памятников и песен.