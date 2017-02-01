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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

В Одессе взяли очередного наркодилера

Категория: Новости / Происшествия

В Одессе взяли очередного наркодилера

В ходе проведения профилактической отработки Одесской области в городе Одесса по ул. Паустовского сотрудниками управления противодействия наркопреступности ГУ НП в Одесской области задержали одессита 1986 г.р.

Он занимался распространением так называемых закладок в Суворовском районе города и реализовывал наркотики через Интернет. Изъято 600 доз закладок стоимостью около 300 тыс. грн., которые были предназначены для распространения бесконтактным путем на улицах Одессы и через Интернет. Проводятся неотложные следственные действия.



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