В Одессе взяли очередного наркодилера

В ходе проведения профилактической отработки Одесской области в городе Одесса по ул. Паустовского сотрудниками управления противодействия наркопреступности ГУ НП в Одесской области задержали одессита 1986 г.р.

Он занимался распространением так называемых закладок в Суворовском районе города и реализовывал наркотики через Интернет. Изъято 600 доз закладок стоимостью около 300 тыс. грн., которые были предназначены для распространения бесконтактным путем на улицах Одессы и через Интернет. Проводятся неотложные следственные действия.