Национальная память Украины пойдет по польскому пути?

Украинский институт национальной памяти начинает плодиться почкованием. По имеющейся информации, директор учреждения Владимир Вятрович, в ближайшее время планирует открыть, по меньшей мере, четыре региональных представительства этого «национально-идеологического учреждения».

Они должны появиться в Харькове, Днепре, Львове и Одессе. По его словам, для решения поставленных перед Институтом задач одного главного офиса недостаточно.

Поэтому со временем его представительства появятся во всех региональных центрах.

При этом он привел в пример Польшу, где представительства тамошнего института национальной памяти представлены во всех воеводствах.

Отметим, что украинский институт национальной памяти - это пожалуй единственное государственное учреждение, деятельность которого по степени нагнетания социального напряжения в обществе может конкурировать с тарифной и коммунальной политикой нынешнего руководства страны.

Что же до самого Владимира Вятровича, то, как показал блиц опрос, проведенный нашим корреспондентом, у многих одесситов он ассоциируется с печально известным инквизитором конца 15 века Томасо Торквемадой.