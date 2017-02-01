Страны «большой семерки» требуют незамедлительно прекратить блокаду Донбасса

По информации «Украинской правды» об этом говориться в распространенном посольством Италии в Украине совместном заявлении послов.

В обращении говориться, что блокада транспортного сообщения угрожает энергетической безопасности миллионов граждан!»

Поэтому послы обращаются ко всем вовлеченным в организацию и проведение этой блокады сторонам незамедлительно «…разблокировать железнодорожные и автомобильные дороги для проведения легальной торговли!»

Так же диппредставительства требуют «…обеспечить прозрачную и законную систему поставки энергоресурсов!»

Правда, как они представляют себе прозрачную и законную торговлю с «незаконно оккупированными территориями» так и осталось загадкой.