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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Страны «большой семерки» требуют незамедлительно прекратить блокаду Донбасса

Категория: Новости / Политика


Страны «большой семерки» требуют незамедлительно прекратить блокаду Донбасса

По информации «Украинской правды» об этом говориться в распространенном посольством Италии в Украине совместном заявлении послов.

В обращении говориться, что блокада транспортного сообщения угрожает энергетической безопасности миллионов граждан!»

Поэтому послы обращаются ко всем вовлеченным в организацию и проведение этой блокады сторонам незамедлительно «…разблокировать железнодорожные и автомобильные дороги для проведения легальной торговли!»

Так же диппредставительства требуют «…обеспечить прозрачную и законную систему поставки энергоресурсов!»

Правда, как они представляют себе прозрачную и законную торговлю с «незаконно оккупированными территориями» так и осталось загадкой.

 



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