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  • Дата: Сегодня, 15:55
Сегодня, 15:55

Похода на мэрию не получилось: Скандального одесского ресторатора не поддержали коллеги

Категория: Новости

Похода на мэрию не получилось: Скандального одесского ресторатора не поддержали коллеги

«В связи с незаконными, варварскими, бандитскими действиями управления рекламы призываю всех предпринимателей Одессы объединиться, остановить беспредел и призвать к правовой ответственности чиновников мэрии. Предприниматели, перестаньте бояться, начните действовать», — обратился предприниматель Роман Виноградов на своей странице в Фейсбуке.

Обещания  Романа Виноградова организовать протест рестораторов и владельцев магазинов против действий одесской мэрии, демонтирующей вывески, не соответствующие правилам их размещения в историческом ареале города, обернулись пшиком. На анонсированную пресс-конференцию бизнесмена в «Пивном саду» не пришел…ни один ресторатор.

В окружении двух-трех общественников, готовых с радостью покрасоваться перед камерами СМИ и принять участие в любом протестном движении, а также сотрудниками своих собственных заведений, ресторатор Виноградов не продемонстрировал ни единого документа или фотографии, подтверждающие его слова о коррупции в управлении рекламы. Организатор мероприятия не ответил также на вопрос журналистов о незаконности своих собственных действий по размещению рекламных конструкций без надлежащих документов. Кроме того Виноградов заявил, что «предыдущие 15 лет платил взятки, но теперь отказался это делать». Обращаться в суд или правоохранительные органы ресторатор почему-то не захотел.
Похода на мэрию не получилось: Скандального одесского ресторатора не поддержали коллегиВ итоге, мероприятие превратилось в балаган, а сам Виноградов на своей странице в ФБ обвинил коллег-бизнесменов и рестораторов в предательстве и удалил их из друзей.
Следует подчеркнуть, что муниципалитет планомерно исполняет решение Одесского горсовета об освобождении исторического центра Одессы от незаконно и неправильно установленных рекламных конструкций. К примеру, только в текущем месяце сотрудниками коммунального предприятия «Одесреклама» составлено 224 акта фиксации нарушений размещения рекламных конструкций и вывесок на фасадах зданий.
Управлением рекламы вынесены предписания об устранении выявленных нарушений, согласно которым сотрудники КП «Одесреклама» произвели демонтаж 38 рекламных конструкций.



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