В Одесском зоопарке прошел «День влюбленных животных» (фото)

14 февраля одесситы отмечают романтичный праздник «День Святого Валентина» - особенный день для всех влюбленных. Некоторые питомцы Одесского зоопарка также решили признаться друг другу в любви и даже сыграть настоящую свадьбу. Разумеется, они очень волнуются по этому поводу и им нужна помощь в подготовке к такому важному событию в жизни.

А кто эти влюбленные звери, можно было узнать сегодня на празднике «День влюбленных животных» в Одесском зоопарке. Гостей праздника ожидали веселые игры, конкурсы, мастер-классы и танцы, тематические фотозоны на территории зоопарка.