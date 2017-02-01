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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

В Одесском зоопарке прошел «День влюбленных животных» (фото)

Категория: Новости / История и культура


В Одесском зоопарке прошел «День влюбленных животных» (фото)

14 февраля одесситы отмечают романтичный праздник «День Святого Валентина» - особенный день для всех влюбленных. Некоторые питомцы Одесского зоопарка также решили признаться друг другу в любви и даже сыграть настоящую свадьбу. Разумеется, они очень волнуются по этому поводу и им нужна помощь в подготовке к такому важному событию в жизни.
А кто эти влюбленные звери, можно было узнать сегодня на празднике «День влюбленных животных» в Одесском зоопарке. Гостей праздника ожидали веселые игры, конкурсы, мастер-классы и танцы, тематические фотозоны на территории зоопарка.

Галерея

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В Одесском зоопарке прошел «День влюбленных животных» (фото)
В Одесском зоопарке прошел «День влюбленных животных» (фото)
В Одесском зоопарке прошел «День влюбленных животных» (фото)
В Одесском зоопарке прошел «День влюбленных животных» (фото)
В Одесском зоопарке прошел «День влюбленных животных» (фото)
В Одесском зоопарке прошел «День влюбленных животных» (фото)
В Одесском зоопарке прошел «День влюбленных животных» (фото)
В Одесском зоопарке прошел «День влюбленных животных» (фото)
В Одесском зоопарке прошел «День влюбленных животных» (фото)
В Одесском зоопарке прошел «День влюбленных животных» (фото)
В Одесском зоопарке прошел «День влюбленных животных» (фото)
В Одесском зоопарке прошел «День влюбленных животных» (фото)
В Одесском зоопарке прошел «День влюбленных животных» (фото)
В Одесском зоопарке прошел «День влюбленных животных» (фото)
В Одесском зоопарке прошел «День влюбленных животных» (фото)
В Одесском зоопарке прошел «День влюбленных животных» (фото)
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