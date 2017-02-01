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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

Одесских школьников учат бороться с компьютерной зависимостью

Категория: Новости / Наука и образование

Одесских школьников учат бороться с компьютерной зависимостью

Сотрудники отделов образования Суворовского и Малиновского районов совместно с управлением превентивной деятельности Главного управления Национальной полиции в Одесской области провели совещания с руководителями и педагогами учебных учреждений по вопросу предупреждения негативных явлений в детской среде, выявления и устранения причин этих явлений.

На совещаниях акцентировали внимание на необходимости активизации работы педагогических коллективов с учащимися и их родителями по вопросам профилактики интернет-зависимости у подростков.

В учебных учреждениях Суворовского и Малиновского районов прошли мероприятия, направленные на предупреждение саморазрушительного и рискованного поведения: занятия, тренинги, семинары, родительские собрания и классные часы.
В ходе встреч психологи школ и представители Национальной полиции обсуждали актуальные вопросы опасности и рисков, с которыми дети могут столкнуться в сети Интернет, а также родительского контроля за использованием детьми интернет-ресурсов.
Особое внимание уделено профилактической работе с учащимися младшего и старшего подросткового возраста.
Департамент образования и науки Одесского городского совета оказывает постоянную методическую помощь заместителям директоров по воспитательной работе и работникам психологической службы учреждений образования по проведению профилактической работы по данному вопросу.


Источник: Официальный сайт города Одессы



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