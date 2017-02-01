Одесситы провели вече у здания областной администрации (фото)

Вчера одесситы провели вече у здания областной администрации, где хотят установить памятник героям Небесной сотни. В памятном мероприятии приняли участие активисты различных организаций, родные и близкие погибших бойцов АТО.

Участники акции возложили цветы, а также обсудили между собой наболевшие вопросы.

Отметим, год назад, 20 февраля 2016 года, тут был открыт памятный камень в честь Героев Небесной сотни. Планировалось, что вскоре на его месте будет установлен полноценный памятник.