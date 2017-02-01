 
Информация к новости
  • Просмотров: 274
  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Одесситы провели вече у здания областной администрации (фото)

Категория: Новости


Одесситы провели вече у здания областной администрации (фото)

Вчера одесситы провели вече у здания областной администрации, где хотят установить памятник героям Небесной сотни. В памятном мероприятии приняли участие активисты различных организаций, родные и близкие погибших бойцов АТО.
Участники акции возложили цветы, а также обсудили между собой наболевшие вопросы.
Отметим, год назад, 20 февраля 2016 года, тут был открыт памятный камень в честь Героев Небесной сотни. Планировалось, что вскоре на его месте будет установлен полноценный памятник.

Галерея

prev

Одесситы провели вече у здания областной администрации (фото)
Одесситы провели вече у здания областной администрации (фото)
Одесситы провели вече у здания областной администрации (фото)
Одесситы провели вече у здания областной администрации (фото)
Одесситы провели вече у здания областной администрации (фото)
Одесситы провели вече у здания областной администрации (фото)
Одесситы провели вече у здания областной администрации (фото)
Одесситы провели вече у здания областной администрации (фото)
Одесситы провели вече у здания областной администрации (фото)
Одесситы провели вече у здания областной администрации (фото)
next
и ещё фотографии ›


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 