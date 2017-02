Тимошенко: Встречалась, но не в туалете…

В последние дни бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала лидером мнений, приковав к себе внимание всех украинских СМИ и неравнодушной общественности.

Дело в том, что во время визита в США ей удалось добиться краткой аудиенции у нового президента Дональда Трампа. Детали этой встречи моментально обросли огромным количеством спекуляций и интерпретаций. Мы попытались проанализировать, как на самом деле состоялось это неожиданное рандеву, а также предположить, будут ли у него какие-либо политические результаты.

Первые две попытки «завоевания рая»

После возвращения на авансцену украинской политики (после тюремного заточения) Юлия Тимошенко предпринимала несколько настойчивых попыток посетить США с разного рода визитами.

Так, в июне 2015 года лидер ВО «Батькивщина» совершила тайный визит в США. Информацию о загадочном визите позднее обнародовал народный депутат Верховной Рады от Блока Петра Порошенко, известный расследователь коррупционных схем и «еврооптимист» Сергей Лещенко. Об этом он поведал в своем блоге в интернет-издании «Украинская правда».

«Юлия Тимошенко в июне этого года осуществила секретный визит в США. Об этом путешествии не сообщалось в прессе. Тимошенко добралась до Вашингтона со второй попытки: ее встречам в Америке предшествовала отмена аналогичного визита зимой», – уточнил нардеп. А также рассказал, что уровень встреч в этой поездке Тимошенко ограничивался сенаторами и конгрессменами.

Американские собеседники Тимошенко рассказывают, что настроение у нее было такое, будто «она грезит реваншем», то есть жаждет возвращения популярности и влияния уровня майдана 2014 года. Однако, на встречах вашингтонские товарищи ее заверили, что не в их интересах было бы допустить повторения ошибок и просчётов 2005 года. Позднее тот же Лещенко, оценив итоги первого «постмайданного» визита Леди Ю в Вашингтон как крайне неутешительные, заявил, что Тимошенко наняла себе в США группу пиарщиков для лоббирования своих интересов. В частности, Лещенко опубликовал соглашение о предоставлении консультационных услуг от 1 мая 2015 г. Согласно документу, эти услуги оплачивает британская компания Trident Foundation. Сумма оплаты составляет 25 тысяч долларов в месяц.

Наверное, глава «Батькивщины» действительно сделала удачный выбор, так как следующий визит за океан был обставлен совершенно в другом ключе. Он состоялся в феврале 2016 года. Собеседниками стали на тот момент заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, игравшая значительную роль в политической жизни Украины в 2014-2016 годах и памятная всем по раздаче митингующим «печенек» на Майдане, а также глава комитета сената США по вооруженным силам Джон Маккейн, также неустанно оказывающий поддержку Революции достоинства. Состоялось около десятка других переговоров с американскими политиками второго уровня и экспертами различных организаций. К слову, визит Тимошенко осуществляла с бывшим главой Службы безопасности Украины Валентином Наливайченко, известным тем, что при его руководстве на фасаде ведомства СБУ в Киеве кроме флага Украины красовался флаг США. Злые языки утверждали, что именно под патронатом Наливайченко и при его посредничестве было достигнуто столь тесное общение с высокими лицами в американском политикуме. В общем, у Тимошенко появились козыри, которые можно было выложить на стол в украинском внутриполитическом пасьянсе. Необходимо отметить, что многие эксперты тогда сошлись во мнении, что по итогам поездки в феврале 2016 года ей удалось добиться в Вашингтоне определенного понимания и поддержки.

Бог любит троицу

Основываясь на опыте предыдущих визитов, нынешний, третий по счёту, «рабочий визит» в США пресс-служба «Батькивщины» раскручивала по всем существующим законам пиара. Заранее был опубликован анонс, согласно которому целью поездки Тимошенко с 29 января по 4 февраля было «проведение встреч с представителями законодательной и исполнительной ветвей власти США, а также с ведущими экспертами по вопросам политики, экономики и безопасности». Подчеркивалось, что во время переговоров она планирует обсудить приоритетные вопросы, касающиеся национальных интересов Украины: «путей достижения мира и восстановления территориальной целостности, стабилизации политической и экономической ситуации как составляющей стратегии безопасности европейского континента и глобального мира». И хотя конкретные собеседники не назывались, а на молитвенном завтраке в США традиционно присутствуют десятки украинских политиков, ищущих дружбы и покровительства в Вашингтоне, все СМИ, экспертная среда и рядовая публика были подготовлены соответствующим образом и потому проявили вполне объяснимый интерес к визиту Тимошенко. Да это и неудивительно: украинский оппозиционный политик первого эшелона, один из самых заклятых врагов нынешнего Президента Украины проведет пять дней в высших кругах США, где самого Порошенко ещё неизвестно как восприняли бы.

Результаты визита превзошли самые смелые ожидания

Согласно инсайдерской информации, распространенной в украинских СМИ со ссылкой на некий тайный источник, Тимошенко всё-таки удалось добиться личной встречи с Президентом США в рамках Национального молитвенного завтрака 2 февраля, причем переговоры растянулись на целых 20 минут. Цифра более чем сомнительная – вряд ли даже лояльный к Украине, теперь уже бывший президент США, Обама уделил столько времени Тимошенко наедине за все годы своего правления. «Никакой «двадцатиминутной встречи» на молитвенном завтраке не было и по определению быть не могло. Формат завтрака не предусматривает длительного общения. Отойти с кем-то в сторону на три-четыре минуты Президент может, но не больше», – оперативно отреагировали в пресс-службе Совета национальной безопасности США при Белом доме.

Сам факт переговоров Тимошенко и Трампа сомнению не подлежит, вопрос лишь в сути беседы и времени, которое новый американский лидер уделил украинскому политику. Так, влиятельное издание The Washington Post сообщило, что Белый дом подтвердил «краткую» встречу Президента США и руководителя партии «Батькивщина» и добавило от себя: на самом деле никаких гарантий в этом разговоре никому не давалось. Хотя украинские СМИ наперебой цитировали членов делегации Тимошенко: якобы Трамп сказал Тимошенко, что не отменит санкции против России, пока Украина находится в опасности.

Вашингтонская газета Politico ссылалась на своих инсайдеров, подтвердивших факт встречи Тимошенко как с Трампом, так и с вице-президентом Майком Пенсом. Но и это издание подчёркивает, что встреча была слишком краткой и, по сути – формата рукопожатия: никаких договоренностей с Тимошенко не могло быть в принципе, потому что она не является официальным лицом.

Бенефис Леди Ю или Дама в вечернем туалете

Несмотря на все эти сообщения, соратники Леди Ю усиленно нагнетали таинственность – дескать, встреча точно была, отнюдь не минутного формата, однако носила частный характер, поэтому заранее раскрывать какие-то нюансы нельзя ни в коем случае. А вот когда Тимошенко вернётся в Киев, то лично расскажет о том, что произошло на самом деле.

И тут последовал неожиданный удар, прямо таки – нокдаун. Нескрываемую радость в лагере «Батькивщины» от самого факта встречи низвели на нет слова главы лоббистской компании BGR Public Relations Джеффа Бирнбаума, широко разошедшиеся как в западной, так и в украинской прессе.

«Тимошенко (…) подкарауливала Трампа в коридоре у туалета (в оригинале – corridor next to the restroom) в надежде поймать его на минуту ради того, чтобы пожать руку. Никакой настоящей встречи не было. Президент пожал руки многим людям, в том числе госпоже Тимошенко», – не церемонился с достоинством женщины-политика Бирнбаум. Следует напомнить, что компания BGR Public Relations – заинтересованный игрок, так как оказывает щедро оплачиваемые консультативные услуги Национальному совету реформ Украины под руководством Президента Украины и потому не упустит случая помочь Порошенко в трудной ситуации. Эту интерпретацию произошедшей встречи с подачи американского лоббиста подхватили все однопартийцы, СМИ и эксперты. Они уделили максимум эфирного времени дискредитации так называемых «туалетных» переговоров. Наиболее запоминающимся стал насмешливый слоган депутата Верховной Рады от БПП Владимира Арьева: «Нужен пиар? Блокируй писсуар!».

Оскорблённая в самых лучших своих чувствах Тимошенко заявила: «Если бы кто угодно возле туалета мог встретиться с Президентом США, я думаю, что там был бы весь мир сегодня и ловил бы его возле туалета. Мне просто больно от этого. Встреча проходила абсолютно достойно, планово, это отдельная комната, где проходили события молитвенного завтрака».

«Берегиня» или «Кыця» войны

После возвращения в Киев о своей беседе с Трампом «наша Кыця» (кто не знает – ласкательное прозвище Юлии Владимировны в среде «батькивщинковских» старожилов) рассказывала с нескрываемым упоением везде: на согласительном совете руководства Рады и парламентских фракций, на брифинге для прессы, на вечерних политических ток-шоу на ТV каналах. Суть высказываний лидера «Батькивщины» сводилась к тому, что Трамп «абсолютно четко понимает, что происходит», и якобы заверил ее в «полной поддержке Украины». Из слов политика следовало, что она на встречах в Вашингтоне поднимала вопрос о предоставлении Украине оружия (что ей ответили, не уточняла) и требовала усиления санкций в отношении России – «если за три года эти санкции не заставили отступить, это означает, что абсолютно необходимо их усиление».

В этот же день, 6 февраля, Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что в реальной ситуации в Украине еще предстоит разобраться.

«Мы не знаем точно, что там происходит», – сказал глава Белого дома в ответ на вопрос телеведущего Билла О’Рейли, не оскорблен ли он тем, что конфликт на востоке Украины обострился по вине «пророссийских сил» после его телефонного разговора с Президентом РФ Владимиром Путиным. США, как отметил Трамп, не знают, кем контролируются и контролируются ли вообще силы, участвующие в конфликте в Донбассе. «Мы узнаем. Я удивлюсь, если... но посмотрим», – добавил Президент США.

Общий настрой «нашей Кыци» для многих оказался неожиданным по накалу воинственности и радикализма. Например, она призвала парламент принять законопроект об «оккупированных территориях», ввести военное положение, полностью прекратить любую торговлю с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса и официально объявить войну России. Именно этого, мол, ждут американские партнеры. «Первый вопрос (от американских собеседников): вы говорите о войне. Покажите хоть один документ, где война названа войной, где объявлены территории, где есть внешний агрессор, оккупированными. Они говорят, что вы сами дезориентируете практически весь мир. Надо прекратить пустые разговоры о патриотизме и, наконец, отчетливо стать на позиции, что это война России против Украины».

Итоги рандеву

Не вызывает сомнений факт, что Тимошенко своими переговорами с «первыми лицами американского государства» сумела нанести очень чувствительный и болезненный удар Президенту Порошенко, чьи перспективы отношений с Трампом на сегодня весьма туманны. Да и массовая «туалетная истерика» в лагере Президента не столько дискредитирует факт переговоров, сколько демонстрирует растерянность Порошенко и компании. И это действительно серьезная психологическая победа главы «Батькивщины».

С другой стороны, значение американского визита вряд ли следует переоценивать. Мнения некоторых экспертов о том, что Трамп «слил» Порошенко, пообщавшись с Тимошенко, представляют собой, мягко говоря, серьезное преувеличение. Мы помним, как год назад Юлия Владимировна тоже вернулась из Вашингтона «на коне», но после нескольких дней бурного пиара в информационном пространстве вся активность сошла на нет. И кто сейчас вообще помнит о столь перспективном, как тогда казалось, визите и альянсе с Наливайченко?

Единственное, что можно сказать наверняка – списанная со счетов многими политическими тяжеловесами Юлия Тимошенко однозначно будет участником президентской гонки. Тимошенко видит себя главным соперником нынешнего Президента и будет воевать с Порошенко максимально жестко, не ограничивая себя в средствах. Ну, впрочем, как и положено настоящей Кыце.