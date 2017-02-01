Советника министра внутренних дел Зоряна Шкиряка не интересует позиция граждан, не согласных с его инициативой по запрету популярных социальных сетей. Как он сообщил в прямом эфире ТК «Думская», «…мне безразличны статистические данные и я не намерен реагировать на статистику!»

Что же касается контентов «ВКонтакте» и «Одноклассники», то по его убеждению, «…их было необходимо запретить еще два с половиной года назад!» Поскольку они якобы напрямую контролируются ФСБ и ГРУ Генштаба России. «А их содержание наносит большой ущерб информационной безопасности Украины и совершают информационные диверсии!»

Поэтому, по его убеждению, «…все граждане Украины, независимо от их патриотизма, которые считают себя адекватными, должны только приветствовать запрет этих сетей».

А чтобы украинцы не скучали, он предложил им незамедлительно «…переходить на другие контенты- Фейсбук, Твиттер, Гугл!»

При этом он проигнорировало тот факт, что по информации руководителя киберполиции Украины Сергея Демедюка о том, что при нынешнем развитии технологий реально закрыть эти соцсети на территории страны просто невозможно.

По убеждению Зоряна Шкиряка, это тот случай, «когда свое слово должно сказать государство. А если люди захотят, тем не менее, искать и находить и пользоваться этими сетями, то это их дело!»

При этом с какого перепуга он решил, что за соцсетями «В Контакте» и «Одноклассники» стоит знаменитый «Аквариум»- Главное разведывательное управление Генерального Штаба ВС России, так и осталось непонятным.

Как, собственно, и то, как требование запрета популярных соцсетей согласуется с правом граждан на свободу получения информации, которое, как известно, относится к числу основных гражданских свобод демократического общества.