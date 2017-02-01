Государственный концерн «Укроборонпром» готов подписать договор о сотрудничестве с предприятиями одесского региона

Подписание договора состоялось между руководством ГК «Укроборонпром»и губернатором одесской области Максимом Степановым.

Как сообщил в ходе пребывания в Одессе генеральный директор концерна Роман Романов, в 2017 году финансовый эквивалент договора составит около 140 миллионов гривен.

Причем, по его убеждению, потенциал сотрудничества гораздо шире. Ведь «…пока договор охватывает лишь десять предприятий одесского региона, в то время как здесь расположены тридцать два предприятия, мощности которых могут быть с успехом использованы для повышения обороноспособности государства!»

Отметим, что по сравнению с прошлым годом, когда сумма контрактов с ГК «Укроборонпром» нынешнего года уже возрастает в полтора раза.