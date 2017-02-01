Те, кто лечат не только тело, но и душу

В древности любой сколько-нибудь выдающийся врач сочинял трактаты, причём не только на медицинские темы, но и на философские, бытовые... Впрочем, и врачебные тексты обычно отличались литературностью языка и изяществом стиля, притом содержали массу бытовых подробностей, лирических и философских отступлений. Медицина считалась составной частью философии. Рассуждая о человеке, его душе и теле, мыслители непременно касались причин болезней и на основе осмысленного приходили к разнообразным методам и способам излечения.

Врач по своему роду деятельности соприкасается с сотнями и тысячами индивидуальностей, каждая из которых несёт в себе хотя бы крупицу нового знания, которое по глобальной своей природе неисчерпаемо.

Неудивительно, что порой, насыщаясь этим знанием, врачи стремятся поделиться им с остальными – записывают поначалу свои наблюдения, затем приступают к более смелому и выразительному творчеству, создавая рассказы, повести, романы. Можно было бы назвать множество фамилий тех, кто лечил не только тело, но и душу. Лечил души посредством литературы – чутко, сердечно, тонко.

Почему же конкретные врачи берутся за перо? У одних это происходит сразу (порой даже до окончания учебы в университете), и они сворачивают с «врачебных рельсов» в направлении стези писательской, другие довольно долго остаются практикующими медиками (а иногда и всю жизнь совмещают оба занятия).

А как отражается первая профессия в пробных литературных изысканиях, в литературном творчестве вообще? Тоже по-разному. Есть писатели-медики, в книгах которых запах больницы и лекарств, шуршание белого халата и тиканье больничных часов на стене ощущается постоянно и неизменно, а есть такие, у которых это ощущение невозможно найти, как ни старайся. О врачах-писателях, классиках и тех, кто сейчас «в хитах» рассказывает методист Центральной городской библиотеки им. Ивана Франко Элла Димитриева.

Известные писатели-врачи, кто они?

В историю мировой литературы вошли имена многих выдающихся писателей, которые изучали медицину, зарабатывали на жизнь профессией врача, а приобретённый в медицине опыт переносили на бумагу. Среди литераторов писатели-врачи составляют одну из самых многочисленных групп, с которой могут соперничать только писатели-юристы, что неудивительно, ибо как медицина, так и юриспруденция дают богатейший материал для познания жизни, характеров и человеческих отношений. Среди писателей-медиков есть поэты, прозаики и драматурги, мастера исторического и приключенческого жанров, фантасты и сатирики, авторы детективно-авантюрных романов (как Эжен Сю, Конан Дойль) и медицинских триллеров (Робин Кук, Майкл Крайтон).

Врачом был Данте Алигьери (1265–1321). Сохранилось свидетельство его медицинской деятельности – известно, что в 1293 году имя будущего классика мировой литературы было внесено в списки членов цеха врачей и аптекарей.

Настоящим практикующим врачом был Франсуа Рабле (1493–1553). За изучение медицины он взялся в тридцать с лишним лет, уже имея сан священника. Закончив университет Монпелье, автор «Гаргантюа и Пантагрюэля» дослужился до звания профессора анатомии и должности главврача госпиталя Понт-дю-Рон в Лионе.

Медицине литература обязана образом самого знаменитого детектива в её истории, поскольку Шерлока Холмса придумал врач-окулист. Артур Конан Дойль (1859–1930) получил медицинское образование в Эдинбурге, прошёл стажировку корабельным врачом на борту китобойного судна «Хоуп».

Как известно, практикующим врачом был Антон Чехов (1860–1904). Автор «Трёх сестёр» закончил медицинский факультет Московского университета, затем работал в больницах Воскресенска и Звенигорода, вёл врачебную практику в подмосковном Мелихове, где бесплатно лечил бедных. Наблюдения того периода Чехов описал в рассказах «Хирургия» и др. Героями его произведений («Палата № 6», «Черный монах», «Припадок», «Дуэль» и др.) становились и врачи, и пациенты, и чиновники, и крестьяне, и дворяне.

Врачом был также Михаил Булгаков (1891–1940). Он окончил медицинский факультет Императорского университета Святого Владимира в Киеве, получив звание лекаря с отличием и стал госпитальным врачом-хирургом (хотя выпущен был по специальности «педиатрия»). О том, как складывалась его первоначальная врачебная практика, Булгаков рассказал в автобиографическом цикле рассказов «Записки юного врача».

С медициной была связана и Агата Кристи (1891–1976): во время Первой мировой войны работала медсестрой и помощницей аптекаря. В госпитале она познакомилась со свойствами ядов, а также с вызываемыми ими болевыми симптомами и, как известно, многократно пользовалась этими знаниями, «убивая» своих литературных героев.

Английский писатель Арчибальд Кронин (1896–1981) окончил Университет Глазго по специальности хирургия. Корабельным врачом он совершил путешествие в Индию. Затем Кронин защитил диссертацию об аневризмах, получив докторскую степень по медицине. Во время Первой мировой войны он служил хирургом, работал в госпиталях. В 1924 году Кронин был назначен медицинским инспектором рудников Великобритании. Свой опыт исследования профессиональных заболеваний шахтёров он описал в романах «Цитадель» и «Звёзды смотрят вниз».

Польский фантаст Станислав Лем (1921–2006) учился на врача во Львове и Кракове, но защищать диплом не стал, чтобы избежать армейской службы. Поэтому получил всего лишь сертификат окончившего курс обучения.

Можно ещё долго перечислять писателей-врачей. Медицину изучали Олдос Хаксли, Камило Хосе Села, Джеймс Джойс, Генрик Сенкевич, Кобо Абэ, Николай Заболоцкий. Врачами были Януш Корчак, Василий Аксёнов, Григорий Горин, Майкл Крайтон, Михаил Литвак, Робин Кук … и Татьяна Соломатина.

Писательница-акушерка Татьяна Соломатина и ее лучшие романы

Татьяна Соломатина, бывший врач акушер-гинеколог, побила все рекорды популярности, за какие-то несколько лет растолкав локтями стройные ряды примелькавшихся романисток. Читают ее в основном представительницы слабого пола – от 14 до 99 лет. Потому что ничто так не волнует женщину, как ее собственное устройство – как в физическом, так и в ментальном смысле. Первая книга Соломатиной «Акушер-Ха!» вызвала фурор своей откровенной физиологичностью.

Немного об авторе. Татьяна Соломатина родилась в Одессе, окончила Одесский медицинский институт, получив диплом по специальности «врач акушер-гинеколог», защитила кандидатскую диссертацию. Как медик стажировалась в Бостоне (США). Замужем, есть дочь. Сотрудничала с журналами «Домашний очаг», «Здоровье», русскоязычным американским журналом «Чайка» (Seagull magazine) и рядом интернет-порталов. Работала копирайтером, креативным директором в рекламном агентстве. В 2007 году завела блог в Живом Журнале, кстати, этот блог не она сама себе завела. «Года четыре назад один мой интернет-зависимый приятель сказал: «Ты такая талантливая девка. А вот есть для тебя такая площадка прекрасная... В общем, я завел тебе блог в ЖЖ». И называет этот ужасный ник sol_tat. Я не знала, что мне с этим богатством делать. Ну, потом начала потихонечку в нем ковыряться. А сейчас он мне нужен как перекур, в смысле – перемена деятельности. Ну и это забава. Это моя некая хулиганская часть. Блог – это маленькая сценка, куда я могу выйти, сделать антраша и спрятаться за кулису. А иногда мне пишут люди, которые специально зарегистрировались в ЖЖ, чтобы сказать мне добрые слова».

Именно там Соломатину заметило издательство «Эксмо», которое и помогло выпустить ее дебютную книгу «Акушер-Ха», распроданную в течение двух месяцев (а дополнительный тираж был раскуплен всего за день!). Издание получило одобрение читателей и массу положительных отзывов. Если вы хотели прочитать лучшие книги данного автора, то именно с этого произведения мы и рекомендуем вам начинать знакомство с писательницей.

Эта яркая и неожиданная книга – не книга вовсе, а театральное представление. Трагикомедия. Действующие лица – врачи, акушерки, медсестры и... пациентки. Место действия – родильный дом и больница. В этих стенах реальность комфортно уживается с эксцентричным фарсом, а смешное зачастую вызывает слезы. Здесь двадцать первый век с его нанотехнологиями еще не гарантирует отсутствие булгаковской «тьмы египетской», и шофер «скорой» неожиданно может оказаться грамотнее анестезиолога...

Что делать взрослому мужчине, если у него фимоз, и как это связано с живописью импрессионистов? Где мы бываем во время клинической смерти, и что такое ЭКО?

О забавном и грустном. О врачах и пациентах. О мужчинах и женщинах. О полной безысходности и о вечности.

Благодаря этой книге вы по-новому посмотрите на привычные вещи: врачей и пациентов, болезни и выздоровление, на проблему отцов и детей, на жизнь и смерть...

Также к числу лучших можно отнести следующие книги: «Приемный покой»,«Большая собака», «Папа». В «Кафедре А&Г» нет душераздирающих подробностей новоиспеченных рожениц или курьезных случаев из жизни одного гинекологического кресла. В книге приводится история одной замечательной кафедры — акушерства и гинекологии, история судеб людей, эту кафедру составляющих. В книге «Девять месяцев» историю с заведованием отделением списала с самой себя. «Коммуна, или Студенческий роман» о «поколении подъездов», о поэзии дружбы и прозе любви. О мудрых котах и глупых людях. Ода юности.

Поэма студенчеству. Конечно, все это «делалось в Одессе»!

Стоит отметить, что произведения писательницы каждый раз хоть немного, но касаются медицинской тематики – сказывается профессия Татьяны, по словам которой «врачи бывшими не бывают».