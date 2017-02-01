Повторит ли Евросоюз судьбу СССР?

Будущий посол США в Евросоюзе Тед Мэллок в интервью ВВС провозгласил «смерть» евро в ближайшие полтора года. Администрация нового Президента США не видит будущего ни в ЕС, ни в любых других наднациональных структурах. «Лично я не уверен, что на свете будет существовать Европейский союз, с которым можно было бы проводить торговые переговоры», - сказал он. «Судьба меня предопределила в моей дипломатической карьере быть одним из инструментов развала СССР, теперь она будет использовать меня для развала ЕС. Я думаю, Дональд Трамп настроен резко негативно по отношению к наднациональным организациям. Он предпочитает двусторонние отношения с независимыми странами», –заявил Мэллок.

Евросоюз и СССР

Сравнение сегодняшнего ЕС и Советского Союза на позднем этапе его существования не является попыткой игнорировать или скрывать весьма существенные различия между ними.

В Европе уровень благосостояния граждан намного выше, чем был в СССР, что порождает определенный консерватизм в отношении институциональных изменений.

У Советского Союза был внешний враг, идеологический и фактический, ему приходилось бороться с враждебной сверхдержавой. Внешний вызов Евросоюза — это иммиграция, но гораздо эффективнее с ней может справиться именно Европейский союз, а не 28 (а в скором времени возможно, 27) отдельных национальных государств. К тому же, культурные среды Евросоюза и СССР тоже сильно разнятся. Но на фоне этих различий хрупкость и косность политики и экономики указывают на единственный, по-настоящему важный локус сравнения.

Когда Советский Союз при Горбачеве наконец приступил к реализации масштабных реформ, система дала трещину и в конечном итоге – рухнула. Таким образом, один из самых амбициозных в современной истории экспериментов по радикальной политической реорганизации за семь лет довел супердержаву до полного распада.

Когда-нибудь Европейскому союзу тоже придется встать на путь реформ. Важнейший вопрос заключается в том, возможно ли в принципе реформировать Евросоюз и не распадется ли он в процессе этих реформ? Оптимизм по поводу Горбачева казался обоснованным. В Советском Союзе наконец появился лидер, осознававший причины экономического застоя и готовый противостоять им. Но существовали более глубокие противоречия Советского Союза, которые сделали программу реформ, намеченную Горбачевым, нереализуемой. Эти противоречия были заложены в самой основе советской системы, в ее утопической идеологии. Но на практике советское государство обрекли на гибель институциональные последствия, порожденные этой утопией. Миф о Великой пролетарской революции 1917 года прикрывал намного более прозаичную реальность — «государственный переворот, совершенный меньшинством на фоне всеобщей, в основном крестьянской, анархии.

Основателя ЕС Жана Монне едва ли можно сравнивать с Лениным, но нестыковки нарратива и реальной политики в Парижском договоре 1951 года были не менее резкими.

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