«Опять на душу класть тяжелый камень…»

По стечению обстоятельств я узнала о начале этой войны еще до того, как в газетах появились первые сообщения. Студенткой-первокурсницей я устроилась работать в Иновещание в Гостелерадио Азербайджана. В числе редакций, занимавшихся радиовещанием на зарубежные страны, был закрытый отдел под названием «Пресс-центр». Туда меня и перевели спустя месяц. В этом отделе работали самые опытные переводчики и редактор, помощником которого я стала. Как оказалось, сотрудники «Пресс-центра» занимались радиоперехватом. Там ежедневно внимательно отслушивались новости близлежащих южных стран, переводились, редактировались, и к концу недели отправлялись депеши с обзором новостей «оттуда». Так в начале декабря 1979 года мы узнали, что советские войска вошли в Афганистан. Помню, как услышав о случившемся, плакала одна из переводчиц. Ее сына осенью 79-го призвали в армию. На письмах, которые она получала от него, были странные штемпели, а сам сын объяснял, что служит где-то на юге Таджикистана, не поясняя, куда именно его отправили служить. А спустя полгода сына вернули в Баку. В цинковом гробу.

А в 83-м в «черном тюльпане» оттуда же вернулся мой сосед. Красавец-парень, выпускник Военного училища, он сразил немало женских сердец, прежде чем отправился служить в Афган в звании лейтенанта. Несколько раз ему довелось выполнять страшную миссию, привозя на родину убитых сослуживцев. В последний раз его доставили самого. Провожали его сотни людей. Матери не разрешили вскрыть гроб. Друзья сделали это самовольно, ночью. Голова убитого была вся в песке далекого всем нам Афганистана. Что творилось там на самом деле, мало кто знал. Узнавали, только когда приходили «похоронки», а следом – цинковые гробы. На надгробных памятниках было запрещено писать, где и каким образом погиб сын, муж, брат, только позже, уже после распада СССР, родственники добавляли – «при выполнении интернационального долга».

Решение о вводе ограниченного контингента войск в Афганистан было принято 12 декабря 1979 года на заседании Политбюро ЦК КПСС, в соответствии с секретным постановлением «с целью предупреждения агрессии извне и укрепления южных рубежей дружественным режимом в Афганистане». Решение принималось узким кругом членов Политбюро ЦК КПСС (Ю. В. Андропов, Д. Ф. Устинов, А. А. Громыко и Л. И. Брежнев).

Так началась афганская кампания, которой было суждено стать для советского народа долгой «афганской войной», продолжавшейся девять лет, один месяц и двадцать два дня. Как объявило советское правительство, задача была – оказать помощь правительству Афганистана в урегулировании внутриполитической ситуации.

Это «оказание помощи» обернулось гибелью десятков тысяч наших солдат. В официальных цифрах потерь нет правдивых данных: газета «Правда» 17 августа 1989 года опубликовала цифру 13 835 погибших, в 1999 году называлось уже 15 031 человек, поздней писали о 26 тысяч жертв войны за период с декабря 1979 по февраль 1989 годов. В разы больше искалеченных «афганским синдромом» – физически, психически и морально.

В Одесской области проживают сегодня 7500 ветеранов-афганцев. Это те, кому повезло после выполнения интернационального долга в Афганистане вернуться живыми, а не «грузом-200». Кто-то смог возвратиться к прежней жизни, и кто постарался забыть о пережитом. А для большинства Афган стал полосой отчуждения, невзятым рубежом, неизжитой обидой.

Накануне памятной даты 15 февраля – 28-йгодовщины вывода войск из Афганистана – в Центральной городской библиотеке имени Ивана Франко состоялась встреча бывших военнослужащих советских погранвойск, ветеранов афганской войны, родственников погибших солдат и офицеров.

Ее участники вспоминали страшные дни в чужой стране, рассказывали о пережитом. Звучали стихи и песни под гитару. Плакала скрипка, звенели гитары, щемили душу звуки фортепиано.

Такие теплые встречи за круглым столом организует заведующая абонементным отделом Людмила Овдиенко. Об «афганском синдроме» Людмила Ивановна знает не понаслышке. Ее муж Александр Овдиенко, окончивший сначала Одесское артиллерийское училище, затем – Военно-политическую академию в Москве, был профессиональным военным и в звании подполковника в 38 лет отправился служить в Афганистан советником, (1983-85 гг.). 15 февраля он никогда не отмечал, не праздновал. Но всегда говорил: «Я защищал южные границы нашей Родины». Он часто вспоминал своего личного переводчика, с которым доводилось ходить в самое пекло – договариваться о проходе наших войск.

В 1985 г. их машину подорвали, сам Александр был сильно контужен. Настолько сильно, что его, посчитав убитым, уже несли на борт, как «груз-200». Но тут он, к счастью шевельнулся. Солдаты, заметив, стали кричать: «Подполковник живой!».

40 дней Александр Овдиенко находился в коме в Кабульском госпитале. Наконец пришел в себя, долго лечился. И до конца дней, мучимый сильными головными болями, ежегодно проходил медицинское обследование.

А ветераны афганской войны Николай Иванович Кучеря и Юрий Аветисович Саакянц на этой встрече сами поведали, что довелось увидеть и пережить.

– Я был сверхсрочником. В Афгане находился с 1983-85 гг., служил в военном ансамбле песни и пляски, переброшенном из Германии. В нашем коллективе были певцы и танцоры со всего Союза. Мы дислоцировались в Кабуле, в крепости Балахиса, но летали по всему Афгану. Я не участвовал в боевых действиях, был танцором и балетмейстером. Но прикосновение смерти однажды почувствовал. Нам перенесли рейс, когда мы уже были на борту. На следующий день мой товарищ уже садился на тот же борт, а я предложил сесть на другой, с медикаментами – он стоял ближе. Уже приземляясь, мы заметили внизу огонь, это догорал первый подбитый самолет. Друг после этого случая демобилизовался,

– рассказал заслуженный деятель искусств Украины, художественный руководитель и главный балетмейстер Академического ансамбля украинской музыки, песни и танца «Чайка» при Одесской филармонии Юрий Саакянц.

Эта война ещё не одно десятилетие будет будоражить души тех, кто прошел ее дорогами, – десантников, танкистов, водителей, пограничников, тех, кто не дождался своих родных и близких.

Об этой войне написано немало, но больше утаено. Много оценок и мнений о тех событиях существует на сегодняшний день.

Что получили страна и люди, участвовавшие в той войне? Гробы, «похоронки», медали, костыли и коляски. Сколько их, обманутых, ковыляющих с клюкой, никому не нужных ветеранов, героев»…

Что получил мир? Афганистан после вывода советских войск ввязался в ещё большую гражданскую войну, а мир получил Аль-Каиду, одну из самых крупных ультрарадикальных международных террористических организаций ваххабитского направления ислама. А дальше были Карабах, Чечня, Грузия, Молдавия… Теперь в Афганистане 15 февраля – государственный праздник, утвержденный в честь вывода советских войск после более чем 9-летней войны.

Горький опыт Афгана ничему не научил. А опыт любой войны таков, что проигрывают все.