Одесские скамейки признаются в любви, философствуют, советуют и поражают воображение (фото)

Ну вот, казалось бы, обыкновенное уличное удобство — скамейка, она же лавочка, на которую можно присесть, отдохнуть и идти себе дальше. Ну разве что название у нее стало более современное — уличная мебель. Но, кажется, все, что делается в Одессе — не просто так, а со смыслом, порой — с загадочным подтекстом.

На днях в одесском Горсаду, где, кстати, не так давно появились скамейки с изображением Дюка и одесскими якорями, была установлена совершенно обыкновенная, на первый взгляд, классическая скамья. Те, кто, спешит по своим делам по утрам или вечерам, и внимания, вероятно, на нее не обратил. Между тем, с этой скамейкой связана одна пронзительная история.

Как гласит табличка на этой скамье, она установлена на средства одессита Владимира Фещука. На малозаметной табличке значится: «Инга и Владимир Фещуки — любимому городу в рамках проекта «Доброе дело». Да, это очень полезный и добрый проект этой социальной платформы (руководитель — Анатолий Кавун), который успешно реализован в городе. Суть его заключается в том, что каждый одессит при возможности и желании может к нему присоединиться и установить в городе скамейку, которых, кстати, и в самом деле маловато на улицах Одессы.

Так вот, как рассказывает Анатолий Кавун по поводу появившейся скамейки в Горсаду, она была установлена пожилым одесситом в память о любимой жене.

— Владимиру Фещуку немало лет. Он — моряк, значительную часть жизни провел в море. Несмотря на свои почти 80, он помнит каждое свидание с любимой женой Ингой в Горсаду! В день свадьбы они шли в ЗАГС по этой аллее, и по дороге после росписи присели на скамейку, которая когда-то стояла на этом месте… И пусть супруги уже нет, но теперь Владимир вновь будет, как и раньше, сидеть вместе с ней в Горсаду, ведь люди, которых любят, не уходят никогда, — вот такую удивительную историю рассказывает руководитель социальной платформы «Доброе дело» Анатолий Кавун.

Тут, как говорится, и комментировать нечего. Ну вот разве добавить, что появилась в Одессе не просто еще одна новая скамейка, а своеобразный памятник Любви и Верности.

Между тем, скамеечная «история» города продолжается, и, думается, самое время рассказать о тех, чисто одесских лавочках-скамеечках, которые появились в городе в последние годы. Все они с исключительно южнопальмирским колоритом! Тут сам собой напрашивается вывод: функциональность мебели для улиц — это одно, а вот ее дизайн — это уже «шо-то другое».

Одно время с лавочками на остановках происходило нечто: одни, к примеру, производились из металла. И создается впечатление, что «ковались» эти сиденья исключительно для того, чтобы на них никто и не подумал даже присесть. Летом они обжигают, зимой к ним можно примерзнуть. Потом воображение стали поражать скамейки, сиденья которых были в форме буквы «Л»: садишься — и тут же скатываешься. Многие одесситы полагали, что это было специально придумано — чтобы на них не ночевали бомжи. Этот вывод немного «с натяжкой», конечно, но другой как-то и в голову не приходит.

Продолжать тему уличных скамеечных неудобств, пожалуй, не станем, потому что скамеечная история города быстро идет вперед. Тещин мост пару лет назад обзавелся скамейками… для поцелуев. Да-да, именно так. Сейчас их уже нет. И, вероятно, одной из причин их исчезновения стал тот факт, что некоторые любители «настеночно-фасадного» эпистолярного жанра исписали их... Ну, скажем так, похабщиной.

Похабщину коммунальщики закрасили. И вскоре вместо надписи «для поцелуев» на скамейках стали появляться различные чисто одесские размышлизмы с философским уклоном и полезными советами: «Сиди, да не рассиживайся», «Не сиди зря», «Думай о тщете всего земного» и так далее, и тому подобное.

В общем, эти лавочки на Тещином мосту не прижились — их вообще убрали.

А неподалеку — на улице Гоголя — установили лавку, на которой начертано изречение… Данте. Во всяком случае, именно его имя значится после этого самого изречения. Читаем: «Сборка и покраска скамеек — вот путь из ада гордыни в высоты духа, где пребывают души смертных, счастливых в своем смирении». И на ваше: «не может такого быть!», — сразу возражаю и напоминаю: «Вы в Одессе!»

Чудо-скамейка появилась и на шестой станции Большого Фонтана. Она расписана в летнем стиле — яркими цветами и прочими узорами, чтобы, вероятно, лишний раз попытаться поднять одесситам настроение. Это сравнительно новое чудо сотворено из старой ванной и двух обычных батарей. Ванна прохудилась, батареи тоже постарели. Не поднялась рука сдать их на металлолом, решили креативно настроенные одесситы создать красоту.

А вот владельцы кафе-бара на Ильфа и Петрова установили у входа в свое заведение необычную скамейку, которую назвали «лавочка примирения». Она так устроена, что люди, садящиеся на нее, невольно скатываются в середину — то есть, ближе друг к другу, так как она разделена на две части, которые сходятся под углом. Ее еще именуют скамейкой влюбленных.

В Старобазарном сквере также появилась эксклюзивная скамейка — дизайнерская, ставшая победителем конкурса зрительских симпатий. Она многофункциональна, а имеющийся на одной из ее сторон ящик вызывает у одесситов множество вопросов.

Скамейки Wi-Fi в Одессе появились не вчера, а уже давненько, стали довольно привычным явлением. Одесситы нашли способ и здесь покреативничать. На Wi-Fi-скамейках теперь можно прочесть рекламу «в лоб»: «Wi-Fi на шару». Просто и точно. Без всяких эпистолярных излишеств.

Со стороны задней стены Художественного музея, на бульваре Жванецкого появился уголок исключительно позитивных скамеек. Их разукрасили — кто как мог, а надписи на одной из них даже вещают: «творить добро» и «любить искренне».

Там же, на бульваре Жванецкого, в самой малолюдной его части, появилась еще одна одесская милейшая и удобная штучка — скамейка, мимо которой равнодушно пройти невозможно: она кажется кружевной. Собственно, почти так оно и есть, только вот «кружево» сплетено из металла. Сидеть на ней, несмотря на «колючий» вид, очень даже комфортно. Мастер, который изобрел и установил это эксклюзивное сиденье — Сергей Вуколов.

В Ботаническом саду не так давно появились еще одной одесское диво — скамейки-бабочки. Первую из них, как рассказывает Анатолий Кавун, установила в день своей свадьбы молодая пара Вадим и Алина. Потом в Ботаническом саду появились еще две такие же «бабочки» для отдыха.

Ну и в скором времени, а пока это только творческие планы, представленные социальной платформой «Мой город», на улицах города могут появиться скамейки в виде детской раскрытой книги. Каждая такая скамейка — отдельная детская книжка. Как это будет выглядеть? Да просто волшебно! Правда, пока эту новую арт-скамеечную одесское изюминку можно пока увидеть только на фото…