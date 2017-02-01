Об импотенции власти

За последние три года окончательно утилизирована экономика страны. За счет чего ее можно возродить?

Так устроена жизнь, что именно в период военного противостояния появляется возможность возродить армию. Военно-промышленный комплекс действительно может стать драйвером экономики. Там сосредоточены передовые технологии, сложная организация производства, высококвалифицированные кадры. Весь этот потенциал может быть направлен на мирные рельсы. Напрашивается вывод: возрождение ВПК – ключ к возрождению экономики. А что же происходит у нас?

Судьба свела меня с военным экспертом, капитаном первого ранга Владимиром Белоусюком, который поделился своим видением проблемы.

«Можно ли воссоздать в Украине торговый флот? Можно, срок 5 лет. Можно ли воссоздать в Украине военный флот? Можно, срок 5 лет. Почему этого не делается? Первое, окончательно развалена экономика. Второе, нарушена система анализа развития промышленности. Третье, нарушены внутрипромышленные связи и отсутствует планирование. Четвертое – главное: полностью отсутствует кадровая политика. Уничтожена подготовка специалистов среднего звена», – отмечает Владимир Белоусюк.

СМИ нагнетают военную истерию, тиражируют дутые победные реляции, за которыми прячется лживая клептократическая власть, окончательно разложившаяся морально и страдающая тяжелой формой организационной импотенции, неспособная не только возродить Украину, но даже неспособная незаметно украсть. Эта условная «партия войны», особый сорт политиканов, наиболее лживый, циничный и вредоносный, бешено наживающийся на крови и страданиях собственного народа. Они живут – как последний день, по принципу: «война все спишет»!

Вывод. Без полной перезагрузки Верховной Рады, правительства и смены обанкротившейся идеологии – мы потеряем нашу страну.