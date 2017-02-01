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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

В Одесском аэропорту задержали гражданина Турции, который находился в международном розыске за незаконный оборот наркотиков

Категория: Новости / Происшествия

Пограничники Одесского отряда обнаружили гражданина Турции, который находился в международном розыске за незаконный оборот наркотиков в одной из стран Евросоюза.
Сегодня в международном пункте пропуска «Одесса - аэропорт» во время оформления пассажиров, прибывших авиарейсом «Стамбул-Одесса», сработала база данных «Интерпол». Выяснилось, что иностранца разыскивают за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков. Его надо арестовать и экстрадировать в Бельгию.
По данному факту проинформированы украинском бюро Интерпола в г. Киев. Гражданина Турции задержаны и переданы представителям Национальной полиции, сообщили в пресс-службе Одесского пограничного отряда.



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