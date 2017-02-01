В Одесском аэропорту задержали гражданина Турции, который находился в международном розыске за незаконный оборот наркотиков

Пограничники Одесского отряда обнаружили гражданина Турции, который находился в международном розыске за незаконный оборот наркотиков в одной из стран Евросоюза.

Сегодня в международном пункте пропуска «Одесса - аэропорт» во время оформления пассажиров, прибывших авиарейсом «Стамбул-Одесса», сработала база данных «Интерпол». Выяснилось, что иностранца разыскивают за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков. Его надо арестовать и экстрадировать в Бельгию.

По данному факту проинформированы украинском бюро Интерпола в г. Киев. Гражданина Турции задержаны и переданы представителям Национальной полиции, сообщили в пресс-службе Одесского пограничного отряда.