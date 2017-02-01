Торговая блокада может привести не только к веерным отключением электроэнергии, но и к развалу экономики Украины

Если не пресечь осадные инициативы организаторов блокады, то энергетики перейдут на аварийный режим работы, что приведет к веерным отключениям и поставит под угрозу теплоснабжение крупных населенных пунктов. Об этом в эфире «Пiдсумки. Тиждень» на телеканале тв-5 — заявил генеральный директор ПАО «Запорожсталь» Ростислав Шурма.

— Промышленная цепь выглядит следующим образом: Зуевская ТЭС, которая поставляет электроэнергию на Авдеевский коксохим,( а другого варианта поставки там нет), может работать только на газовой марке угля, которая едет из Украины на неподконтрольную территорию. Там запасы невелики. Останавливается ТЭС, Авдеевский коксохим, дальше — как минимум два металлургические комбината. А это означает потерю валютной выручки, сокращение рабочих мест, лишение налоговых поступлений, коллапс национальной валюты и последующий развал всей экономики, — отметил Ростислав Шурма.

Несколько лет назад правительство Украины громогласно заявляло о модернизации промышленности и ухода от антрацитной зависимости. Решением этой проблемы могла бы стать постройка возобновляемой электроэнергии — ветрянные, солнечные и гидроэлектростанции. В Дании и Норвегии альтернативные источники электроэнергии составляют около 40-55 % всей энергетики. Запорожской области не давал двигаться в этом направлении непривлекательный инвестиционный климат и потуги руководства области «набить карманы».

— У нас были инвесторы и локальные и иностранные, которые готовы были вкладывать средства и в Украину и в Запорожскую область. Но когда инвестор приходит к нам он сталкивается с огромным количеством бюрократии и взяточництва. Только за последние полтора года в Запорожской области поступали предложения об инвестициях, но все безрезультатно. У нас за это время не было построено ни одного промышленного объекта из-за взяточництва и коррупции, — поделился Ростислав Шурма.

Этот печальный сценарий можно избежать лишь при условии активной позиции властей и оперативного реагирования силовых структур. Несмотря на чрезвычайное положение в энергетике позиция правительство продолжает быть довольно двойственной, а нежелание правоохранителей привлекать к ответственности преступников, устроивших блокаду и коррупционные интересы чиновников, грозят потерей света и тепла миллионам украинцев.

— Нужно разделять стратегическое сырье и реальную контрабанду, которая действительно была. И кто ее крышевал — это действительно вопрос. На этом зарабатывали как боевики, так и наша власть, потому что все понимают, что бесконтрольно это все ехать не могло. А сейчас, когда возникла такая ситуация, что вооруженные люди, практически бандформирования, незаконно захватывают объекты инфраструктуры, реакция властей не должна ограничиваться заявлениями первых лиц. Должна быть конкретная жесткая реакция силовых структур, которые должны вмешаться и пресечь это все. Почему они не выполняют свои прямые функции, но выполняют их, когда осуществляют политические репрессии, примеров которых достаточно даже в пределах Запорожской области, когда идет вымогательство взяток и наезды на бизнес, прецеденты которых можно перечислять часами — это вопрос. Потому что, когда на глазах всего мира вооруженные люди в течение трех недель безнаказанно блокируют объекты инфраструктуры, создается впечатление вседозволенности и это прямой путь к потере государственности, — заключил Ростислав Шурма.

Напомним, что вчера «нормандская чeтверка» выступила с заявлением о прeкращении блокады. Как отметил министр иностранных дeл Германии Зигмар Гaбриэль блокада врeдит обеим сторoнам, как той, что экспoртирует уголь, тaк и тем, кто нуждaется в электроэнергии.