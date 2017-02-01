Организация ветеранов Малиновского района Одессы отметила 30-летний юбилей

Совет ветеранов Малиновского района Одессы поздравили с 30-летним юбилеем и вручили почетные грамоты.

На прошедшей неделе организация ветеранов Малиновского района Одессы отметила свой 30-летний юбилей.

По случаю празднования юбилея со дня основания организации в Малиновской районной администрации собрались ветераны войны, труда, Вооруженных Сил и дети войны. Председатель райадминистрации Евгений Омельчук, депутаты горсовета и председатель организации ветеранов Одессы Вячеслав Добровольский поздравили собравшихся ветеранов с праздником.

Самым активным членам организации Евгений Омельчук вручил почетные грамоты. Детские творческие коллективы Малиновского района представили гостям праздничный концерт.

Организация ветеранов Малиновского района создана в 1987 году. Всего в организации состоят 62310 ветеранов, в том числе: ветеранов войны – 2254 чел., ветеранов труда и детей войны – 19865 чел., ветеранов Вооруженных Сил – 8559 чел.

Совет ветеранов Малиновского района совместно с районной администрацией ведет работу по социальной защите ветеранов. Так, проводится работа по защите прав и интересов ветеранов, улучшению их медицинского и бытового обеспечения, оказанию материальной помощи. Также организация ветеранов активно участвует в патриотическом воспитании молодежи и способствует развитию волонтерского движения.