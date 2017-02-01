Одесса примет участие в международном проекте по противодействию ВИЧ-инфекции и туберкулезу

Вице-мэр Одессы Зинаида Цвиринько провела заседание городского Координационного совета по вопросам предупреждения распространения ВИЧ/СПИДа, наркомании и туберкулеза.

17 февраля 2017 года в одесской мэрии под руководством заместителя городского головы Зинаиды Цвиринько состоялось заседание городского Координационного совета по вопросам предупреждения распространения ВИЧ/СПИДа, наркомании и туберкулеза.

В заседании приняли участие: представители депутатского корпуса Одесского горсовета, городского департамента здравоохранения, профильных лечебно-профилактических учреждений, Украинского НИИ им. И.И. Мечникова и общественных организаций, работающих в сфере профилактики ВИЧ и оказания услуг людям, живущим с ВИЧ.

В ходе заседания был представлен проект Международного благотворительного фонда «Альянс общественного здоровья» «Ускоренный ответ на эпидемию ВИЧ-инфекции и туберкулеза среди ключевых групп в городах Восточной Европы и Центральной Азии». Участие Одессы в проекте стало возможным благодаря значительному вниманию, которое городские власти уделяют противодействию ВИЧ и туберкулезу, что было отмечено представителями МБФ «Альянс общественного здоровья» в ходе недавней встречи с мэром Одессы Геннадием Трухановым. Одесса – единственный украинский город, который выбран для участия в проекте наряду с городами: София (Болгария), Бельцы (Молдова), Алматы (Казахстан) и Тбилиси (Грузия).

Целью проекта является разработка моделей устойчивого противодействия ВИЧ и туберкулезу среди ключевых групп населения на уровне Одессы. Участие в проекте примут все заинтересованные негосударственные организации, представители сообществ и уязвимых групп. Одесский городской совет будет выполнять функции модератора и координатора активностей проекта для достижения поставленных целей и задач.

Данный проект укрепит международное сотрудничество Одессы с европейскими городами. Запланировано участие в визитах по обмену опытом в Берн и Амстердам, участие в ежегодной международной конференции «Здоровье в городах» в Бадене в 2017 году, а также будет предложено проведение данной конференции в Одессе в 2018 году.

Результатами трехлетнего проекта должны стать: снижение смертности от СПИДа на 8%, снижение смертности от туберкулеза на 10%, увеличение финансирования мероприятий по борьбе с ВИЧ и туберкулезом из местного бюджета на 20%, повышение эффективности сотрудничества между муниципальными властями и общественными организациями в Одессе.



«Сегодня представители городских властей, медики и общественники должны объединить усилия для совместной работы по борьбе с ВИЧ и туберкулезом. Необходимо обеспечить постоянную совместную работу и обмен положительным опытом, тогда мы покажем хорошие результаты, сохраним и укрепим здоровье будущих поколений одесситов», — подчеркнула вице-мэр Одессы Зинаида Цвиринько.