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  • Дата: Сегодня, 20:00
Сегодня, 20:00

Руководителей ОСМД, ЖСК, ОСОН приглашают на семинар

Категория: Новости

21 февраля состоится семинар для руководителей ОСМД, ЖСК, ОСОН на тему «Выгодно ли инвестировать в утепление многоквартирного дома».

21 февраля 2017 года с 10:00 до 14:30 в помещении одесской общеобразовательной школы №38 (Фонтанская дорога, 37) состоится семинар для руководителей ОСМД, ЖСК, ОСОН на тему: «Выгодно ли инвестировать в утепление многоквартирного дома».
Мероприятие организовано для руководителей ОСМД, ЖСК, ОСОН при поддержке Одесского городского совета и проекта IFС «Энергоэффективность в жилом секторе Украины».
Во время семинара будут освещены следующие вопросы:
- основы термомодернизации жилья (источники экономии, эффективность различных видов термомодернизации);
- финансовая целесообразность мероприятий термомодернизации (стоимость термомодернизации жилого дома, источники финансирования, влияние государственной поддержки, окупаемость проектов по утеплению);
- программа поддержки мероприятий по энергосбережению Одесского городского совета.

Телефон для справок: 705-46-05, 705-46-15.


Источник: Официальный сайт города Одессы



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