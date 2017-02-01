Руководителей ОСМД, ЖСК, ОСОН приглашают на семинар

21 февраля состоится семинар для руководителей ОСМД, ЖСК, ОСОН на тему «Выгодно ли инвестировать в утепление многоквартирного дома».

21 февраля 2017 года с 10:00 до 14:30 в помещении одесской общеобразовательной школы №38 (Фонтанская дорога, 37) состоится семинар для руководителей ОСМД, ЖСК, ОСОН на тему: «Выгодно ли инвестировать в утепление многоквартирного дома».

Мероприятие организовано для руководителей ОСМД, ЖСК, ОСОН при поддержке Одесского городского совета и проекта IFС «Энергоэффективность в жилом секторе Украины».

Во время семинара будут освещены следующие вопросы:

- основы термомодернизации жилья (источники экономии, эффективность различных видов термомодернизации);

- финансовая целесообразность мероприятий термомодернизации (стоимость термомодернизации жилого дома, источники финансирования, влияние государственной поддержки, окупаемость проектов по утеплению);

- программа поддержки мероприятий по энергосбережению Одесского городского совета.

Телефон для справок: 705-46-05, 705-46-15.