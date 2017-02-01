В Одессе прошел первый конкурс по определению операторов мест паркования

В департаменте транспорта связи и организации дорожного движения Одесского горсовета состоялся конкурс по определению операторов площадок для платного паркования.

17 февраля 2017 года коммунальным предприятием «Одестранспарксервис» был проведен первый конкурс по определению операторов площадок для платного паркования.

Конкурс проводился по двум пакетам, количество площадок для платного паркования – 34, количество паркоматов – 79.

На участие в конкурсе подали заявки три организации: ООО «ВГК», ООО «РОАД», ЧП «Отель Токио-стар».

В результате проведения конкурса определены победители:

- по первому пакету – ООО «ВГК»;

- по второму пакету – ООО «РОАД».

Победитель по первому пакету будет эксплуатировать 23 площадки для платного паркования, где будут установлены 60 паркоматов.

Победитель по второму пакету будет эксплуатировать 11 площадок для платного паркования, где будут установлены 19 паркоматов. После оформления необходимой документации КП «Одестранспарксервис» заключит договоры балансодержания мест для паркования с операторами.

По предварительным расчетам, в 2017 году с площадок для платного паркования в городской бюджет ожидается поступление более 2,5 млн. гривен сбора за места для паркования транспортных средств.

Победители конкурса возьмут на себя обязательства по оборудованию площадок для платного паркования парковочными автоматами, дорожными знаками, а также нанесению дорожной разметки. Кроме того, операторами будет обеспечено надлежащее санитарное и техническое состояние площадок для платного паркования, выполнение Правил благоустройства территории Одессы.

Список оборудованных площадок для платного паркования транспортных средств будет опубликован дополнительно.

По результатам 2016 года Одесса заняла второе место после Киева среди городов Украины по количеству паркоматов и сбору в городской бюджет.