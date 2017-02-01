Одесские патрульные задержали мужчину, который совершил стрельбу

18 февраля днем на улице Богдана Хмельницкого между двумя водителями возник спор. В ходе конфликта мужчина достал предмет, похожий на пистолет и произвел выстрел в сторону автомобиля Volkswagen.
Патрульные, прибывшие по вызову, выяснили приметы нарушителя и установили транспортное средство, на котором он скрылся.
Описанный автомобиль правоохранители остановили за несколько кварталов.
При поверхностной проверке салона легковушки обнаружили предмет, похожий на пистолет оснащенный патронами.
Предмет изъяли и направили на экспертизу.
Правонарушителя передали следственной группе для дальнейшего выяснения всех обстоятельств.