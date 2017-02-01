Лиманский район: взорвался частный дом

Утром 20 февраля 10:16 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в Лиманском районе в садовом обществе Степное на ул. Четвёртая линия, 1040 вероятно произошел взрыв бытового газа с последующим возгоранием одноэтажного жилого дома.

К месту происшествия в 10:35 прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, которые установили, что в результате взрыва произошло разрушение кровли и несущей стены дома, пожар распространился на площади 100 кв. м.

Спасатели пожар в 11:24 был локализован и в 11:42 ликвидирован. По предварительной информации, полученной от соседей, под завалами могут находиться 2 человека. В ходе разбора завалов в 12:08 было обнаружен погибший человек, а в 12:38 - еще один, данные устанавливаются. Дальнейшие поисково-спасательные работы продолжаются.

К ликвидации последствий чрезвычайного происшествия привлечены 4 единицы пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава ГУ ДСНС Украины в Одесской области.