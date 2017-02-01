Назначение штата вице-губернаторов состоится не ранее конца марта

Такие примерные сроки сообщил на встрече с журналистами губернатор Максим Степанов.

Отвечая на вопрос нашего корреспондента, он отметил, «…я больше всех хочу , чтобы назначение произошло побыстрее. Однако по закону от 1 мая 2016 года необходимо проведение строго оговоренной конкурсной процедуры. И на это нужно время. Поэтому я считаю, что назначение можно ждать не ранее 20-25 марта!»

Что же касается руководителей департаментов, то их назначения могут пройти быстрее. По подсчетам губернатора, «…на это уйдет 30-40 дней!»

Напомним, что на сегодняшний день у губернатора имеется, по сути дела только один заместитель. Его обязанности исполняет директор департамента финансов Марина Зинченко.