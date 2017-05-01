Существуют ли европейские ценности или Исповедь бывшего либерала (ВИДЕО) обновлено

Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что «примерно 77% украинцев верят в европейские ценности». Об этом глава украинского государства заявил в процессе дебатов в рамках Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. По словам Президента – он горд быть лидером нации, верящей в ЕС и европейские ценности. «По этой причине мы провели больше реформ за 2,5 года, чем за все предыдущие 20 лет. Украинцы поддерживают европейские ценности и также европейское будущее Украины», – отметил Порошенко.

Но существуют ли в природе европейские ценности? Тем более удивительно слышать о них, в то время, когда Европа тонет в потоках собственных извращений, безволия постмодернистской политкорректности, бесцельности своего прогнившего существования. Да, ещё есть те немногие интеллектуалы, кто нутром понимает гибельность избранного пути. Но что они могут предложить, что они могут противопоставить этому? Нам все уши прожужжали и про эти ценности, и про обязательность стремления Украины именно к ним. Европейские ценности изучают философы и политологи, про них пишут писатели, строчат журналисты, бормочут бормотологи с экранов пропагандистских каналов. Европа такая замечательная, такая распрекрасная, расчудесная, в ней текут молочные реки в кисельных берегах! Надо блюсти каноны этих самых ценностей – расцветёт и Украина! А кто этих благ не понимает и не ценит – тот ватник и совок. Что же такое «Европейские ценности»?

Европейские ценности или Символ веры либералов

Под так называемыми «ЕВРОПЕЙСКИМИ ЦЕННОСТЯМИ» принято понимать либерально-буржуазные конструкты мифологического характера, такие как представительская демократия, свобода рынка, т.е. невмешательство государства в функционирование автономной сферы капиталистических товарно-денежных отношений и его саморегулирование с помощью так называемой Невидимой Руки Адама Смита или конкуренции, права человека, ограничение государства через разделение властей и деятельность так называемого гражданского общества.

Сменилось поколение, и перестройка повторяется

Многие из нас, заставших эпоху перестройки, самозабвенно верили во все эти либеральные речёвки, которые как мантры самозабвенно повторяли с экрана телевизоров про блага западной цивилизации. Мы верили Горбачеву. Мы исповедовали либерализм, Европейские ценности были нашим кредо. В эпоху перестройки любили ссылаться на европейские ценности, как в 1980-е – на общемировые стандарты. И с какой целью? Чтобы обесценить то, что еще было тогда! Великую индустриальную страну, где социальная справедливость была поставлена на небывалый, в истории, уровень обеспеченности. Нам казалось, что мы живем в затхлом «Совке», который является верхом убожества и серости, что в нем невозможно дышать, нам хотелось вырваться на свободные просторы Капиталистического Мира и Либерализма. Стратегия – та же самая, что и сегодня – тотальное обесценивание всего, что мы имеем, во имя чего-то, что нам обещают когда-то в будущем: европейские зарплаты, стандарты жизни и т.д. Но все это – дешевое жульничество, подобное тем стекляшкам, за которые первые колонизаторы скупали земли у наивных индейцев.

Полная дискредитация нашего общего прошлого на руку новым колонизаторам – сегодняшним евроинтеграторам-клептократам. Наша задача переосмыслить наше недавнее прошлое и взять из него в будущее все лучшее, а не отбрасывать целиком. Но в той тоталитарной «демократии», в которой мы живем сегодня, существует только одно официальное мнение, власть предержащего олигархата, который готов бороться с любым инакомыслием, называя это «информационной безопасностью». Любое инакомыслие и его право на то, чтобы иметь иное мнение, свобода его беспрепятственно высказать и быть услышанным – вот настоящая европейская ценность демократии и либерализма. Но у нас – это только вывеска, под которой царит нечто прямо противоположное.

Из истории либерализма

Либерализм создавался как антитеза реализму. Джон Локк – философ Нового времени, основатель либерализма, верил, что человек изначально представляет собой чистую доску (tabula rasa), на которой опыт может писать все, что пожелает. Природа человека нейтральна, но способна к улучшению, совершенствованию, развитию, и только воспитание определяет, кем он станет – хорошим или плохим. Это идея социального (интеллектуального, духовного и т.д.) прогресса. В противоположность ему другой философ Нового времени, Томас Гоббс, считал, что человеческая природа изначально зла, агрессивна, эгоистична и насильственна. Более того, она продолжает оставаться таковой сколь угодно долго, т.е. является неизменной. И Локк, и Гоббс исходили из индивидуализма, но Гоббс исповедовал антропологический пессимизм, тогда как Локк – антропологический оптимизм. И тот, и другой философ считаются создателями теории общественного договора (социального контракта), но различных его версий. Гоббс исходит из насильственной природы человека в естественном состоянии, которое он определил как «войну всех против всех» за удовлетворение своих строго эгоистических потребностей за счет интересов других. «Человек человеку – волк», – говорил Гоббс. Поэтому во имя выживания всего человечества все люди в гипотетический момент времени в прошлом собрались и договорились создать устрашающего, наводящего ужас земного бога Левиафана (библейский змей, живущий в воде), т.е. государство, которое, по М.Веберу, есть аппарат легитимного насилия, сдерживающего индивидуальное насилие отдельных граждан, не допуская возврата в состояние «войны всех против всех». Отсюда идея естественного права, которое должен гарантировать суверен-монарх, по Гоббсу, т.е. индивид, которому человеки-звери делегировали часть своих свобод, отказавшись от абсолютных прав во имя выживания всех. Левиафаническое (т.е. тоталитарное, насильственное) государство Гоббса в принципе не допускает существование «гражданского общества», основанного на европейских ценностях. Но вот у Локка Государство не столь абсолютно. Оно существует лишь временно, пока природа человека в результате прогресса не разовьется достаточно полно и не перейдет в зрелую стадию. Тогда государство будет отброшено как костыль. Сознательное человечество, объединившееся в своем разумном саморазвитии, и есть гражданское общество. Этот тезис либерализма носит название «отмирание национального государства». В локковском Государстве имеет место разделение властей: исполнительную власть контролирует законодательная, а их обоих – судебная, что делает Государство демократическим, управляемым и не столь левиафаническим. Это – республика (res public – общественное достояние). Если Государство не выполняет своих обязанностей, то оно может и должно быть сметено социальным восстанием, организованным гражданским обществом. Учение о социальной революции – неотъемлемая часть либерализма как идеологии, выступающего за всецелое освобождение индивида от всех форм рабства и коллективной идентичности. Но на деле эти благие пожелания обратились куда большим порабощением. Сегодня, как известно, власть Украины разорвала социальный контракт со своим народом, и теперь Украина больше не является социальным государством. Не в последнюю очередь это является заслугой либеральной картины мира, которая вшита в головы ее руководства еще со времен перестройки.

Выходя из Матрицы или Каким мир является на самом деле

Мир никогда не был таким, каким его рисовал либерализм. Капитализма, самого по себе регулирующегося рынка с Невидимой рукой Адама Смита НИКОГДА НЕ СУЩЕСТВОВАЛО В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ. За этим всегда стояли так называемые глобальные центры принятия решения, тайные общества с их извращенной корпоративной этикой и криптократическими стратегиями сценарного управления, вдалеке от ненужных глаз свидетелей.

Мир всегда был другим, отличаясь от того, что нам пытались внушать: хищническим, эгоистичным, звериным, одним словом гоббсианским, особенно, последние 600-700 лет. Школа социологии подозрения учит нас не доверять тому, что нам говорят и предоставляют в явном виде. За кулисами всего этого спектакля действуют совсем другие силы, которые преследуют совсем другие цели.

И на нас с вами им просто наплевать, мы для них – только лишние рты. Бюджетные средства, идущие на нас, лучше распилить и прикарманить. Поэтому нас должно быть как можно меньше. Об этом писал Томас Мальтус. Сегодня мы знаем эту теорию под названием «золотой миллиард»: на планете должно остаться от 500 млн до 1 млрд. человек, которых сможет прокормить скудеющая ресурсами матушка Земля. Что делать со всеми остальными: национализм, эпидемии, войны, фастфуд, прививки, порнография, разврат, «наркотики, секс, рок-н-ролл», однополые браки, свободный секс. Об этом писал еще директор ЦРУ времен Второй мировой войны Ален Даллес в своем секретном плане идеологической диверсии и духовного порабощения СССР. Многое из этого пришло к нам в эпоху перестройки именно под названием «европейские ценности». Одним из них и был идеологический либерализм. Первым в списке стоит национализм – это один из тех инструментов, которые используются Мировым правительством с целью загнать в духовную тюрьму туннельного видения и оглупляющих мифов. «Нация» – пример псевдо-ценности, навязанной смысловой матрицей неолиберальной цивилизации, чтобы забывших Бога Иванов-родства-не-помнящих можно было загнать в новую дисциплинарную псевдо-идентичность (француз, немец и т.д.), а потом, помимо их воли, защищать их права человека.

Глобальное рабство человечества в неолиберальной перспективе

Европейские ценности – удобное идеологическое прикрытие для контроля над умами миллиардов и управления планетой из единого центра. Под таким прикрытием можно делать все, что угодно. Скоро лопнет капитализм как глобальная система, и в условиях дефицита новых рынков и нехватки ресурсов в мире будет устроена жесткая Всемирная полицейская диктатура со строгой карточной системой перераспределения элементарнейших товаров и услуг. Для этого будет введена чипизация, как об этом пророчествует библейская книга «Откровения». И даже все эти античеловеческие вещи будут вводиться под соусом общечеловеческих ценностей и прав человека.

Двойные стандарты в действии

Пресловутые права человека имеют чисто мифологическую природу (никак не правовую), ибо не прописаны ни в одной конституции мира, но позволяют американскому империализму обвинять тех, кого Дядя Сэм невзлюбит, в нарушении этих самых прав, при этом навешивая ярлык «диктатор» на не пляшущих под дудку МВФ и ВБ лидерах-аутсайдерах. Николай Азаров, ошельмованный экс-премьер Украины, при котором золотовалютный запас начал стремительно расти, был сметен так называемой Революцией Достоинства, лишившей всех нас достоинства, благосостояния и будущего самой украинской государственности, а наш золотой запас разворован и прекратил свое существование. Европейские ценности и права человека – очень удобные маркеры для проведения идеологических и чисто военных спецопераций на Международной арене, для вмешательства во внутренние дела суверенных государств.

Во имя того, что не существует и никогда не существовало, совершаются войны и цветные революции, Мировое закулисье руками морпехов США свергает неугодные режимы и ставит «своих сукиных сынов» (по меткому выражению Килпатрик). Так же поступают и их ставленники в украинской власти.

Миф о правах человека и традиционные ценности

Миф «европейских ценностей» позволяет, не утруждая себя излишними уточнениями, успешно манипулировать общественным мнением в общепланетарном масштабе не только мировыми центрами принятия решения, но и их агентами в Украине.

Либеральные европейские ценности подавляют и вытесняют подлинные традиционные ценности: Бога, семьи, духовной личности и ее свободы – ценности традиционного православного общества, поэтому все либеральные европейские ценности – суть псевдоценности, разрушающие подлинную духовную православную идентичность, заменяя ее псевдоидентичностями и лживыми, разрушительными саморепрезентациями (т.е. представлениями о самих себе), чтобы загнать наше с вами сознание в Матрицу проклятых Богом образов самих себя. Чтобы мы забыли, что каждый из нас – образ и подобие Бога, а не жертвоприношение на скотобойне Мирового масонства и его сатанинских ритуалов.