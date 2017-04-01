Увеличены ставки экологического налога

Увеличенные ставки должны применяться плательщиками экологического налога при обсчете налоговых обязательств, которые возникли с 1 января 2017 года.

Налоговым кодексом Украины для экологического налога определен базовый налоговый (отчетный) период, который равняется календарному кварталу.

Так, плательщики экологического налога составляют налоговые декларации по форме, утвержденной приказом Министерства финансов Украины от 17.08.2015 № 715, и подают их на протяжении 40 календарных дней, которые наступают за последним календарным днем налогового (отчетного) квартала, к контролирующим органам и платят налог на протяжении 10 календарных дней, которые наступают за последним днем предельного срока предоставления налоговой декларации.

Предельными сроками предоставления налоговых деклараций и уплаты налоговых обязательств по экологическому налогу считаются за:

— I квартал 2017 года: 10 мая и 19 мая 2017 года соответственно;

— ІІ квартал 2017 года: 9 августа и 18 августа 2017 года соответственно;

— ІІІ квартал 2017 года: 9 ноября и 17 ноября 2017 года соответственно;

— ІV квартал 2017 года: 9 февраля и 19 февраля 2018 года соответственно.

Если плательщик экологического налога с начала отчетного года не планирует осуществления выбросов, сбросов загрязняющих веществ, размещение отходов, образование радиоактивных отходов на протяжении отчетного года, то такой плательщик должен сообщить об этом в соответствующий контролирующий орган по месту расположения источников загрязнения и составить заявление в произвольной форме об отсутствии у него в отчетном году объекта начисления экологического налога. В обратном случае налогоплательщик обязан подавать декларации соответственно требованиям Налогового кодекса Украины.

Более детально с таким разъяснением можно ознакомиться в письме Государственной фискальной службы Украины от 30.01.2017 №2060/7/99-99-12-03-04-17 «Об администрировании в 2017 году экологического налога».