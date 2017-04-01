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  • Дата: Вчера, 18:00
Вчера, 18:00

Одесские спасатели за неполных двое суток спасли из снежного плена почти сотню автомобилей

Категория: Новости


Одесские спасатели за неполных двое суток спасли из снежного плена почти сотню автомобилей

Девяносто семь транспортных средств спасли из снежного плена сотрудники Главного управления ГСЧС в Одесской области.

По данным пресс-службы ведомства наибольшее число «плененных» автомобилей скопилось на дорогах Раздельнянского, Тарутинского, Беляевского, Ивановского, Лиманского, Болградского и Окнянского районов Одесской области.

В них находились более 300 пассажиров, в том числе пятьдесят пять детей!

По имеющейся информации, в  подавляющем большинстве случаев причиной ЧП стали снежные заносы, а у нескольких автомобилей вышли из строя двигатели.

 



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