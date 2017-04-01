Одесские спасатели за неполных двое суток спасли из снежного плена почти сотню автомобилей

Девяносто семь транспортных средств спасли из снежного плена сотрудники Главного управления ГСЧС в Одесской области.

По данным пресс-службы ведомства наибольшее число «плененных» автомобилей скопилось на дорогах Раздельнянского, Тарутинского, Беляевского, Ивановского, Лиманского, Болградского и Окнянского районов Одесской области.

В них находились более 300 пассажиров, в том числе пятьдесят пять детей!

По имеющейся информации, в подавляющем большинстве случаев причиной ЧП стали снежные заносы, а у нескольких автомобилей вышли из строя двигатели.