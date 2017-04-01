У Одесского губернатора появился уже второй заместитель

Вторым заместителем Одесского губернатора стал Сергей Колебошин.

Ранее он выиграл конкурс на эту должность, набрав наибольшее количество баллов.

Отметим, что характерной особенностью данного назначения является тот факт, что, согласно имеющейся информации, Сергей Колебошин ранее никогда не работал на государственной службе, а занимался сугубо преподавательской деятельностью. Вначале в Одессе –в Ришельевском лицее, а затем в Овидиополе, где руководил учебно-воспитательным комплексом.

Теперь, согласно распоряжению губернатора, он станет заместителем по гуманитарным вопросам.

Отметим, что, таким образом, у губернатора Одесской области Максима Степанова теперь имеются уже два заместителя.

В начале недели он на аппаратном совещании представил активу области заместителя-руководителя аппарата Игоря Ткачука. Который, в отличие от Сергея Колебошина, имеет большой опыт работы на государственной службе.