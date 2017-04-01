После покушения мэра Измаила возьмут под государственную охрану

С инициативой предоставления государственной охраны мэру Измаила выступил председатель одесского областного совета Анатолий Урбанский.

Как он отметил на своей странице в соцсетях, «…Андрей Абрамченко- это член нашей команды. Поэтому мы переживаем эту ситуацию вместе с ним!»

Он выразил уверенность, что «…организаторы неудавшегося покушения понимали, что в случае успеха данного предприятия Придунавье вспыхнуло бы недовольством работой всех государственных структур, неспособностью государства защитить островок стабильности, которым является Измаил!»

Поэтому председатель областного совета считает, что «…события в Измаиле имели целью взорвать не только машину с лидером Измаила,но и все то, что характеризует работу мэра с четко выраженной позицией патриота Украины»

Добавим, что помимо усиления полицейского присутствия в центре украинского Придунавья Анатолий Урбанский попросил усилить там так же работу Службы Безопасности Украины.

С соответствующим письмом он обратился к руководителю СБУ в Одесской области Сергею Батракову.