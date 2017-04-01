Туристический символ Одессы будет установлен во всех городах-побратимах

Такое решение приняла накануне бюджетная комиссия горсовета.

С такой инициативой установки знака «Якорь-сердце» в городах-побратимах Одессы ранее выступило руководство городского департамента культуры и туризма. Предполагается, что это будет способствовать повышению туристической привлекательности нашего города и, как следствие, увеличению числа иностранных туристов.

Члены депутатской комиссии поддержали эту инициативу и даже приняли решение выделить на ее реализацию более миллиона гривен.

Правда, окончательное решение в данном вопросе будет принято на сессии городского совета, которая намечена уже на 26 апреля.