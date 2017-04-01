Из-за аномальных погодных условий в Одесской области без электроэнергии оказались уже больше трёхсот населенных пунктов

На территории региона обесточены 305 населенных пунктов. Об этом сообщили накануне вечером в ГСЧС в Одесской области.

Таким образом, менее чем за сутки число обесточенных сел и поселков увеличилось почти на полсотни. Главной причиной, по-прежнему, остаются обрывы электропроводов, вызванных обледенением и штормовым ветром.

По данным ГСЧС, в настоящее время ликвидацией аварий занимаются в общей сложности 153 ремонтных бригады в составе почти пятисот человек и ста семидесяти двух единиц спецтехники.

Напомним, что как показывает практика, в случае улучшения погодных условий обычно в подобных ситуациях на полное восстановление энергоснабжения на всей территории области уходит от двух до четырех суток.