Украинская деиндустриализация на марше!

Количество исчезнувших с промышленной карты Украины после Майдана предприятий впечатляет. В стране прекратили работу уже 14 крупнейших предприятий. Подробнее смотрите в инфографике РИА Новости Украина. РИА Новости Украина Комментируя новые требования МВФ к Украине, политолог и публицист Дмитрий Куликов отмечает, что Запад готовит Украину к деиндустриализации и приватизации. По его мнению, после того как Киев ввел полную экономическую блокаду Донбасса, судьба индустриального комплекса Украины предрешена: он будет уничтожен. "Металлургия Украины не сможет работать вне тесной кооперации Донбасс — Кривбасс. Металлургические предприятия республик испытают серьезные трудности, но выживут за счет новых кооперативных связей с Россией и ее прямой помощи. А украинским металлургам помощи ждать неоткуда, их оставили умирать. Машиностроение Украины бессмысленно без кооперации с машиностроением России. Авиационный завод им. Антонова прекратил свое существование. "Южмаш" и космос почти не дышат, на очереди — "МоторСич" из Запорожья", — заявил Куликов.

РИА Новости Украина