Студенты-первокурсники организовали зрелищное шоу молодых талантов

В Национальном университете «Одесская юридическая академия» состоялся дебют первокурсников. Зрители этого грандиозного мероприятия смогли на несколько часов окунуться в чарующую атмосферу фантазии и креатива.
Студенты организовали зрелищные шоу, от которого буквально захватывало дух. Факультет международно-правовых отношений открыл мероприятия мюзиклом в стиле классического кабаре «Мулен Руж». Это было очень эффектное и красивое начало, ведь все участники были в тематических костюмах богемной Прекрасной эпохи.
Факультет психологии, политологии и социологии провели параллель между родным университетом и Хогвардсом. Их выступление было очень веселым и интересным. Не менее забавными были выступления социально-правового факультета с мюзиклом «ОНЮА-ленд» и судебно-административного факультета с мюзиклом «Алладин». Первокурсники Института уголовной юстиции продемонстрировали романтическую постановку «Ромео и Джульетта». Факультет гражданской и хозяйственной юстиции воплотил на сцене американскую комедию «The Mask».
А факультет журналистики представил рок-оперу «Моцарт», в которой инсценировали небольшой отрывок из жизни Моцарта.
Все первокурсники продемонстрировали потрясающий результат. Были и зажигательные танцы, и прекрасный вокал, и яркие костюмы. Конечно же, было много волнения, но благодаря поддержке зала выступающие справились с переживаниями и блестяще выступили. Самое главное, что превосходное настроение команды смогли передать не только всем присутствующим в актовом зале, но и жюри.
Весь состав жюри единогласно поставил максимальные баллы сразу двум командам. И в связи с тем, что явного лидера так и не смогли определить, победителями дебюта первокурсника стали две команды – коллектив факультета психологии, политологии и социологии и коллектив факультета журналистики. Победители разделили между собой кубок Президента НУ «ОЮА» Сергея Кивалова.
Также председатель профсоюзного комитета Виктор Загородний и заместитель председателя профсоюзного комитета по работе со студентами Илона Андреева наградили самых активных представителей каждой команды за участие в жизни студенческого Профкома.