Студенты-первокурсники организовали зрелищное шоу молодых талантов

В Национальном университете «Одесская юридическая академия» состоялся дебют первокурсников. Зрители этого грандиозного мероприятия смогли на несколько часов окунуться в чарующую атмосферу фантазии и креатива.

Студенты организовали зрелищные шоу, от которого буквально захватывало дух. Факультет международно-правовых отношений открыл мероприятия мюзиклом в стиле классического кабаре «Мулен Руж». Это было очень эффектное и красивое начало, ведь все участники были в тематических костюмах богемной Прекрасной эпохи.

Факультет психологии, политологии и социологии провели параллель между родным университетом и Хогвардсом. Их выступление было очень веселым и интересным. Не менее забавными были выступления социально-правового факультета с мюзиклом «ОНЮА-ленд» и судебно-административного факультета с мюзиклом «Алладин». Первокурсники Института уголовной юстиции продемонстрировали романтическую постановку «Ромео и Джульетта». Факультет гражданской и хозяйственной юстиции воплотил на сцене американскую комедию «The Mask».

А факультет журналистики представил рок-оперу «Моцарт», в которой инсценировали небольшой отрывок из жизни Моцарта.

«В нашем университете учатся не только самые умные, красивые, спортивные, но и самые талантливые и неординарные студенты. Сегодня каждый факультет представлял какую-то тему, раскрывал ее, были удивительные костюмы, постановки» , — отметила заместитель председателя профкома по работе со студентами Илона Андреева.

Все первокурсники продемонстрировали потрясающий результат. Были и зажигательные танцы, и прекрасный вокал, и яркие костюмы. Конечно же, было много волнения, но благодаря поддержке зала выступающие справились с переживаниями и блестяще выступили. Самое главное, что превосходное настроение команды смогли передать не только всем присутствующим в актовом зале, но и жюри.

«Наши студенты, без преувеличения, гениальны. Всего за несколько часов мы успели попасть на Бродвей, пересмотреть фильм «Маска» и в очередной раз убедиться, что Национальный университет «Одесская юридическая академия» объединяет сердца. Хочу отметить, что только благодаря всесторонней поддержке Президента университета Сергея Кивалова у студентов здесь есть все возможности, чтобы раскрыть свой творческий потенциал. Центр культуры является настоящей кузницей молодых и талантливых актеров, вокалистов и танцоров» , — отметил член жюри конкурса, глава аппарата президента Одесской Юракадемии Валентин Федоров.

«Были достаточно яркие выступления. От некоторых номеров я не ожидал такой мощной режиссерской постановки. Выражать такие достаточно глубокие мысли для первого курса – это действительно круто» , — рассказал член жюри, преподаватель Одесской Юракадемии Максим Фирсенко.

Весь состав жюри единогласно поставил максимальные баллы сразу двум командам. И в связи с тем, что явного лидера так и не смогли определить, победителями дебюта первокурсника стали две команды – коллектив факультета психологии, политологии и социологии и коллектив факультета журналистики. Победители разделили между собой кубок Президента НУ «ОЮА» Сергея Кивалова.

Также председатель профсоюзного комитета Виктор Загородний и заместитель председателя профсоюзного комитета по работе со студентами Илона Андреева наградили самых активных представителей каждой команды за участие в жизни студенческого Профкома.