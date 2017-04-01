Еще один человек погиб на пожаре в Одесской области

Пожар произошел накануне в селе Жеребково Ананьевского района.

По информации пресс-службы ГСЧС, когда на место прибыл пожарный расчёт, площадь возгорания составляла всего 2 квадратных метра. Поэтому пожар был полностью ликвидирован всего за несколько минут. Местом возгорания оказалась кровать, на которой было обнаружено тело хозяина дома.

По предварительным данным причиной пожара стало курение в постели, а причиной смерти – отравление продуктами горения.

Отметим, что по неофициальной информации спасателей, именно курение в постели является основной причиной гибели людей на пожарах в Одесской области, по крайней мере, за пять последних лет.