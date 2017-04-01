Украина сделала еще один шаг к фактическому отторжению Донбасса

С 25 апреля поставки электроэнергии на территорию т.н. «ЛНР» будут полностью прекращены. Об этом заявил в прямом эфире руководитель Луганского энергетического объединения Владимир Грицай.

Как сообщает ИА «Комментарии», он связал это решение, в первую очередь с отсутствием платежей за поставленную электроэнергию со стороны основных ее получателей – крупных предприятий, взятых под контроль т.н. «местными властями».

К ним относятся, в частности, «…Алчевский металлургический комбинат, ДТЭК «Сведловантрацит», ПАО «Краснодонуголь» и другие!»

При этом Владимир Грицак поблагодарил Кабинет министров Украины и руководство ГО «Энергорынок Украины» за принятое решение, поскольку из-за хронических неплатежей Луганское энергетическое объединение оказалось на грани финансового краха.

«Мы уже многократно обращались в Кабмин с просьбой сократить энергопереток на неподконтрольную территорию до нуля или до уровня фактической оплаты!» — рассказал Владимир Грицай.

«И вот теперь получили распоряжение за подписью министра Игоря Насалика о том, что с нуля часов 25 апреля энергопереток прекращается полностью. Все необходимые подготовительные мероприятия уже проводятся».

При этом чиновник особо отметил, что «…под действие данного приказа подпадает и Попаснянский водоканал». Отметим, что данный водоканал является, по сути, основным источником питьевой воды для самого Луганска и значительной части Луганской области. В том числе и той её части, которая остается под контролем Украины.

Как будет решаться вопрос с бесперебойным обеспечением водой населения и промышленных объектов на подконтрольной Украине части Луганской области, чиновник не сообщил.

Отметим, что вполне обоснованный с экономической и, возможно, даже с сиюминутной политической стороны решение о прекращении поставок электроэнергии на неподконтрольную территорию может обернуться не только гуманитарной катастрофой, но и, как следствие, подсоединением этой зоны к российским энергосетям.

Что, безусловно, может стать мощным рывком для фактического отторжения данной территории.