Объём экспорта товаров из Одесской области в Российскую Федерацию в январе-феврале 2017-го года вырос в 2,9 раза

Объёмы экспорта товаров из Одесской области в Российскую Федерацию в январе-феврале 2017-го года выросли в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016-го года.

Об этом сообщает региональная служба статистики Одесской области.

По данным ведомства, за первые два месяца 2017-го года одесские предприятия поставили в Российскую Федерацию товаров на 8,1 миллиона долларов США.

Стремительный рост экспорта наблюдается на фоне не менее стремительного спада последних лет: так, в 2016-м году экспорт в Россию сократился на 35,1%, а в 2015-м - на 17%.

Между тем, Россия пока не вернулась в число крупнейших потребителей продукции предприятий Одесской области, занимая лишь седьмое место в списке стран, импортирующих продукцию из Одесской области. Для сравнения, в 2013-м году Россия занимала в этом списке первое место. Сейчас же по этому показателю лидируют Индия, Турция и Испания.

Общий объём экспорта товаров из Одесской области за первые два месяца 2017-го года составил 214 миллионов долларов США, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2016-го года на 0,7%