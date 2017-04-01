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  • Просмотров: 163
  • Дата: Вчера, 20:49
Вчера, 20:49

На поселке Котовского горит Северный рынок

Категория: Новости

Автор: А

На поселке Котовского горит Северный рынок

На одном из крупнейших одесских рынков возник сильный пожар.

По информации ГСЧС, сигнал о возгорании был получен около 19 часов.

В настоящее время ведутся активные противопожарные мероприятия, в которых, по данным жителей окрестных домов, принимают участие не менее десятка противопожарных экипажей.

При этом густые клубы дыма с места возгорания отчетливо видны за несколько километров.

По неофициальной информации,  к моменту прибытия пожарных горели торговые павильоны на площади не менее  500 квадратных метров.

Данных о пострадавших пока нет. Что стало причиной пожара, также неизвестно.



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