На поселке Котовского горит Северный рынок

На одном из крупнейших одесских рынков возник сильный пожар.

По информации ГСЧС, сигнал о возгорании был получен около 19 часов.

В настоящее время ведутся активные противопожарные мероприятия, в которых, по данным жителей окрестных домов, принимают участие не менее десятка противопожарных экипажей.

При этом густые клубы дыма с места возгорания отчетливо видны за несколько километров.

По неофициальной информации, к моменту прибытия пожарных горели торговые павильоны на площади не менее 500 квадратных метров.

Данных о пострадавших пока нет. Что стало причиной пожара, также неизвестно.