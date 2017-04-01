Фигурку Швейка украли, чтобы перепродать

В Одессе 30-летняя ранее судимая одесситка украла мини-памятник чешскому литературному герою солдату Швейку с улицы Дерибасовской. Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Одесской области.

«Задержанная женщина объяснила, что похищенную бронзовую фигуру хотела в дальнейшем продать. Также полицейские установили, что правонарушительница ранее отбывала наказание за совершение имущественных преступлений», – отметили в полиции.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Правонарушительнице грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Напомним, памятник Швейку находился на фасаде пивной Гамбринус. Эту скульптуру подарили Одессе в прошлом году в День города представители общества Ярослава Гашека в Чехии.