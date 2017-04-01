Драка в американском аэропорту…он проявил неуважение ВИДЕО

В США пассажир набросился на пилота из-за неуважения

Инцидент произошел 12 апреля. Эдвард Фостер набросился на пилота, летевшего вместе с ним рейсом авиакомпании American Airlines в качестве пассажира из Далласа (Техас). Канал Inside Edition на Youtube

В аэропорту Канзас-Сити в штате Миссури пассажир напал на пилота после конфликта, начавшегося на борту лайнера. Об этом сообщает KMBC 9 News. Фостер настиг летчика, личность которого не раскрывается, на выходе из аэропорта. Он схватил его и попытался уронить, а также толкнул два раза. Пилот бросился к выходу, а 49-летний пассажир продолжил его преследовать. Пострадавший вначале отказался подавать заявление в полицию, но потом передумал. В ходе расследования Фостер рассказал, что пилот якобы занимал слишком много места в самолете и проявлял к нему неуважение. В итоге нарушителя обвинили в умышленном нанесении телесных повреждений. Пилот получил травмы ног и синяки на предплечье.